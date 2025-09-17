Suscribirse

Inversiones

Binance y Franklin Templeton anunciaron una importante alianza para impulsar activos digitales

Las compañías se están apalancando en tecnología blockchain para crear soluciones que combinen la escala de las finanzas tradicionales con la velocidad y accesibilidad de los mercados descentralizados.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 8:31 p. m.
Binance y Franklin Templeton anunciaron una importante alianza para impulsar activos digitales. | Foto: Getty Images

Binance, uno de los exchanges de monedas digitales mundial con más volumen de operaciones y usuarios de acuerdo a datos de CoinMarketCap, y Franklin Templeton, uno de los líderes global en inversión con 1,6 billones de dólares en activos bajo administración, anunciaron una colaboración para desarrollar iniciativas y soluciones de activos digitales diseñadas para una amplia gama de inversionistas.

Las empresas explorarán formas de combinar la experiencia de Franklin Templeton en la tokenización regulada de valores con la infraestructura global de trading y el alcance a inversionistas de Binance. El objetivo es ofrecer soluciones innovadoras que respondan a las necesidades cambiantes de los inversores, aportando mayor eficiencia, transparencia y accesibilidad a los mercados de capitales, con generación competitiva de rendimientos y eficiencia en la liquidación.

“Mientras estas herramientas y tecnologías evolucionan desde los márgenes hacia el mainstream financiero, asociaciones como esta serán esenciales para acelerar la adopción”, señaló Sandy Kaul, vicepresidente ejecutivo y director de Innovación en Franklin Templeton.

“Vemos la blockchain no como una amenaza a los sistemas heredados, sino como una oportunidad para reinventarlos. Trabajando con Binance, podemos aprovechar la tokenización para llevar soluciones de nivel institucional, como nuestra Plataforma Tecnológica Benji, a un público más amplio y ayudar a cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y las descentralizadas”, agregó.

“Los inversores preguntan por los activos digitales para mantenerse a la vanguardia, pero necesitan que sean accesibles y confiables. Trabajando con Binance podemos ofrecer productos innovadores que cumplan con los requisitos de los mercados globales de capital y co-crear las carteras del futuro,” afirmó Roger Bayston, vicepresidente ejecutivo y director de Activos Digitales en Franklin Templeton. “Nuestro objetivo es llevar la tokenización del concepto a la práctica para que los clientes logren eficiencias en liquidación, gestión de colaterales y construcción de portafolios a gran escala”, puntualizó Bayston.

“Binance tiene un historial de innovar con soluciones pioneras en activos digitales que desbloquean acceso y oportunidades para los inversores. Nuestra colaboración estratégica con Franklin Templeton para desarrollar nuevos productos e iniciativas refuerza nuestro compromiso de conectar las monedas digitales con los mercados de capital tradicionales y abrir mayores posibilidades,” comentó Catherine Chen, directora de VIP e Institucional en Binance.

Más detalles sobre la colaboración y los lanzamientos de nuevos productos se compartirán más adelante este año.

*Contenido elaborado con el apoyo de Binance.

Noticias relacionadas

BinanceInversiónInversiones Alternativas

