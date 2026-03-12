Estos son los fuertes choques entre Juan Daniel Oviedo y Gustavo Petro: “Estrategia del Gobierno es una salchicha de perro callejero”

Luego del impacto político que generó en el país la postulación oficial que hizo la candidata presidencial de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, de Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial, SEMANA llevó a cabo un ejercicio en el que evidenció los roces que ha protagonizado el exdirector del Dane con el presidente Gustavo Petro.

Juan Daniel Oviedo ha sido un fuerte crítico de las políticas económicas del Gobierno Petro. Por ejemplo, en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, Oviedo lanzó una aguda pulla.

“La estrategia del Gobierno de @petrogustavo es una salchicha de perro callejero: nadie quiere saber qué trae adentro…”, expresó Juan Daniel Oviedo.

Sin embargo, en otro mensaje, el exdirector del Dane expresó: “Los poemas emocionan. Las soluciones gobiernan. El gobierno de @petrogustavo logró poner en palabras la pobreza y la exclusión. Eso conmueve”.

“Pero esas palabras no se traducen en soluciones reales, no por eso el país se queda esperando. La emoción no reemplaza la gestión”, recalcó.

El mensaje no pasó desapercibido por el presidente, quien le respondió a Oviedo: “No solo tengo un gobierno de poetas, Oviedo, sino que sacamos dos millones y medio de personas de la pobreza. Y logramos aumentar la clase media en tres millones de personas”.

Pero ahí no paró el cruce de mensajes, ya que Juan Daniel Oviedo en otro post manifestó un agudo cuestionamiento: “Respetado presidente @petrogustavo, buenas noches para usted en Estocolmo. La verdad es que los datos de @DANE_Colombia, publicados hoy, deberían ayudarle a reflexionar que no vamos por buen camino”.

“Lo invitamos a revisar el siguiente gráfico: por cada $ 100 de ventas reales de las actividades manufactureras (línea roja) al momento de su posesión, hoy solo se generan menos de $ 93. Este nivel de producción se asimila al de junio-julio de 2021. SÍÍÍ, estamos hoy como un año antes de su posesión en plena recuperación de la pandemia y la manifestación social”, avanzó Juan Daniel Oviedo.

También indicó: “Lo mismo sucede con el comercio minorista (línea azul) y el turismo (línea punteada verde). Todos estos sectores usted los ha considerado CLAVES en su política económica... ¡POR FAAA, a su regreso, escuche estas cifras y articule con el SECTOR PRIVADO un plan de reactivación económica YA!”.

“Recuerde que, con recorte presupuestal público, la COORDINACIÓN con el sector empresarial será fundamental para que no retrocedamos en su propósito de disminuir la pobreza y el hambre a través de la generación de EMPLEO”, puntualizó.

Y como era de esperarse, el presidente reaccionó: “Mi querido amigo Oviedo: efectivamente constata usted que la compra de vivienda y de carros y su correlación con la producción industrial ha retrocedido”.

“Comprar vivienda o carro tiene una variable fundamental: la tasa de interés con que tasan el crédito para comprarlas. Si es alta, no te metes en un suicidio económico. No compras ni casa ni carro; entonces cae la compra y producción de vivienda, las importaciones y producción nacional de carros y motos y la industria nacional con que se producen casas, carros y motos, incluido el turismo interno porque se hace, también, a crédito”, subrayó el mandatario.

Y finalizó: “Solución que la junta del Banco de la República, cuya mayoría tiene que ver mucho con tu opción política en el gobierno Duque, baje la tasa de interés real. Verás cómo aumenta la compra y producción de vivienda, la de carros y motos y buena parte de la industria nacional y el comercio”.

Ese intercambio de mensajes deja en evidencia las fuertes posturas de Juan Daniel Oviedo hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro y varias de sus políticas públicas.