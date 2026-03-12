Gustavo Petro opina de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Decir que piensan distinto los que participaron en el mismo gobierno suena a engaño”

En un trino, Gustavo Petro entra a la discusión que se ha dado alrededor de la selección de la fórmula de Paloma Valencia. Como se sabe, desde el domingo, la discusión en la Gran Consulta por Colombia gira en torno a si Juan Daniel Oviedo podría ser la fórmula de la senadora del Centro Democrático.

Esa posibilidad ha estado inmersa en discusión alrededor de las diferencias ideológicas entre ambos candidatos, por ejemplo alrededor de temas como el proceso de paz.

Valencia aseguró que puede “hacer acuerdos con quien piensa distinto”. El presidente Petro a esa noticia contestó: “Hacer acuerdos con quien piensa distinto es algo que llevo como eje de mi vida política y personal. Pero no se debe faltar a ese principio”.

“Decir que piensan distinto los que participaron en el mismo gobierno suena a engaño. Hoy tenemos una buena confrontación entre quienes piensan distinto, los que buscan seguir el camino de la transformación de Colombia y quienes participaron y ayudaron al gobierno de Duque y quieren volver a gobernar”, agregó.

Tanto Valencia como Oviedo están en conversaciones desde el domingo explorando esa posibilidad. Este miércoles, la candidata del Centro Democrático le ofreció formalmente a Oviedo ser su llave para la primera vuelta.

“Me lo propuso, pero ella tomará la decisión”: Juan Daniel Oviedo Foto: Montaje El País: fotos 1 y 2 Bernardo Peña/ GUILLERMO TORRES

“Tuvimos una excelente conversación con Paloma (...)esa conversación honesta que tuvimos acerca de algunas preguntas, no son líneas rojas. Eran preguntas que se estaban planteando y que era importante que el país conociera cómo esta coalición es el ejemplo de sumar entre distintos”, dijo ella a la salida del encuentro a los periodistas que la esperaban para recibir sus declaraciones.

Juan Daniel Oviedo entregó detalles de su cita con Paloma Valencia: "Hubo un ofrecimiento y ella va a tener la decisión. Estamos muy contentos". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Qp3xtfntSb — Revista Semana (@RevistaSemana) March 11, 2026

Oviedo confirmó que había recibido la invitación para participar en esa carrera al lado de ella de cara a las elecciones presidenciales. "Hubo un ofrecimiento y ella va a tener la decisión a partir de todo el escenario de evaluación que ella tiene que hacer con su partido y en relación con la conformación de la coalición”, dijo.

“Ella me ofreció ser su fórmula vicepresidencial”, manifestó él. Pero, aclaró: “Ella, en este momento, es quien va a tomar la decisión y la anunciará”, contó.

“Las preguntas se resolvieron adecuadamente y existe hoy el espacio para que podamos construir un proyecto político hacia futuro que, verdaderamente, permita el objetivo de la coalición social”, agregó.

“Estamos hablando de la conformación de una coalición que llevará a Paloma Valencia a ser la presidenta de Colombia”, aseguró Oviedo.

SEMANA reveló que existen resistencias en el uribismo frente a esa llave. En esas toldas no ven con buenos ojos que, tras las elecciones, el candidato se dedicó a cuestionar sus posturas ideológicas y a condicionar una eventual fórmula vicepresidencial.

Paloma por su parte ha dicho que ella no cambiará su visión de país, ni dejará de ser uribista para lograr hacer una alianza. Para ella, eso hace parte esencial de su personalidad y de las razones por las cuales más de 3 millones de personas la acompañaron en las urnas.