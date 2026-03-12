Juan Daniel Oviedo causa emoción en el concierto de Miguel Bosé; las fotos saltando feliz se hacen virales

Juan Daniel Oviedo fue un fenómeno en las urnas el pasado 8 de marzo. Ese día, el exdirector del Dane obtuvo más de 1,2 millones de votos en la Gran Consulta por Colombia y quedó en segundo lugar, detrás de Paloma Valencia.

Desde ahí, la conversación política ha girado en torno a la posibilidad de que ambos vayan en el tarjetón para la primera vuelta. Los dos líderes políticos están en conversaciones sobre sus diferencias y este miércoles, tras una reunión entre ambos, aseguraron que finalmente el jueves darán una respuesta definitiva.

Así se definen las fórmulas de los candidatos a la primera vuelta: estos son los rostros que buscan la vicepresidencia

Mientras tanto, Oviedo desata emoción en las calles. Este miércoles en la noche, el exdirector del Dane asistió al concierto de Miguel Bosé. Los videos de lo que pasó se han vuelto virales. Él estaba en un palco y desde las tribunas y la platea decenas de personas lo aplaudían emocionadas.

Al final del concierto de Miguel Bosé, el Movistar Arena encontró a Juan Daniel Oviedo y coreraron el “Ese es” y el “Vice” ¿qué les parece? pic.twitter.com/WgxAwmWHMJ — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) March 12, 2026

“Vice, vice, vice”, gritaban. En algunos momentos también se escucha “ese es, ese es”. Oviedo, visiblemente contento, salta lleno de emoción y levanta las manos.