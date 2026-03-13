La dura respuesta de Oviedo a Petro: “Si en la plaza pública puede hablar del clítoris con tanta soltura, también podría hablar clarito de los maricas”

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, le respondió al presidente Gustavo Petro luego de un mensaje publicado por el mandatario en redes sociales sobre votantes de sectores populares de la capital.

“Plumas y lentejuelas”: Petro vuelve a participar en política y habla sobre votación por Juan Daniel Oviedo

En su publicación, Petro se refirió a personas de barrios del sur y occidente de Bogotá que participaron en las pasadas votaciones de la Gran Consulta y que, según dijo, habrían votado por el candidato que consideraron “menos derechoso”. El presidente cuestionó esa decisión y defendió las banderas sociales de su proyecto político.

“Qué tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Petro”, escribió el mandatario. En el mismo mensaje reiteró sus prioridades programáticas, como la ampliación del acceso a la educación superior y mejoras en las condiciones sociales.

“Lo noto asustado”: a Petro le respondieron, en vivo, tras participar en política de forma ilegal y hablar de “vampiros, plumas y lentejuelas”

“Oigan, aquí vamos es por la universidad pública y gratuita en el sur y el occidente de Bogotá, aquí vamos porque el viejo tenga una pensión para alegrar sus días como se merece”, señaló Petro. También defendió la idea de un “salario vital” como base de su propuesta social. “Aquí estamos es para defender el salario vital a como dé lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”, agregó.

Tras esas declaraciones, Oviedo publicó una respuesta en la que cuestionó el tono del presidente y el uso de metáforas en el debate político. “Presidente, periodicazo. Si en la plaza pública puede hablar del clítoris con tanta soltura, también podría hablar clarito de los maricas”, escribió.

Gustavo Petro opina de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Decir que piensan distinto los que participaron en el mismo gobierno suena a engaño”

Gustavo Petro y Juan Daniel Oviedo. Foto: SEMANA

El economista añadió que en Colombia, un país que históricamente ha castigado la diferencia, el lenguaje en la esfera pública debería ser más directo y respetuoso con la diversidad. “En un país que ha castigado lo distinto, las metáforas ya no alcanzan. A veces retratan mejor al autor que al destinatario”, concluyó.