El candidato a la Cámara de la Alianza verde, Javier Suárez Alonso, propuso que la actividad física se convierta en una agenda para la salud física y mental.

El aspirante al Congreso propone que la enseñanza de la educación física esté presente en todos los colegios del país y anuncia que, de llegar al Legislativo, promovería reformas para fortalecer la educación pública, las escuelas de arte y el deporte.

“Vamos a hacer crecer la economía del deporte, la cultura y la recreación, desde el barrio hasta los eventos metropolitanos”, planteó el candidato de la Alianza Verde.

Suárez Alonso sostuvo que es necesario persistir en la lucha por el financiamiento de los grandes proyectos de Bogotá El candidato a la Cámara es economista y magíster en Políticas Públicas, además, integró la Selección Colombia de Esgrima.