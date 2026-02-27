La candidata a la Cámara por Cundinamarca, Darlín Lenis, aseguró que ha sido difícil hacer campaña en algunas zonas del departamento porque su sector político ha sido blanco de hostilidades.

La militante del Centro Democrático relató que algunos ciudadanos de Soacha fueron “agresivos” el día en el que el expresidente Álvaro Uribe Vélez visitó el municipio.

“Nos tiraron piedras gigantescas, nos echaron pintura y lesionaron a unas personas donde era el evento”, comentó la aspirante al Congreso.

Lenis señala que las personas del equipo que se han encargado de hacer volanteo en las calles han sido víctimas de hostilidades por parte de los ciudadanos que siguen otras ideologías.

“Me destruyeron una valla grande que tenía en la autopista, la pintaron de rojo, la dañaron y terminaron quitándola. El domingo, cuando fue el candidato Iván Cepeda a Soacha, también le echaron pintura a una valla que tenía en el parque”, afirmó la aspirante al Congreso. La campaña de Darlín Lenis se ha centrado en el municipio de Soacha, donde ha sido lideresa.