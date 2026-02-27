Juan David Aristizábal propone que Bogotá tenga autonomía para realizar megaproyectos

El candidato a la Cámara por Bogotá del Nuevo Liberalismo, Juan David Aristizábal, presentó las tres banderas con las que busca llegar al Congreso de la República en las elecciones de este domingo 8 de marzo.

El administrador público quiere promover estrategias para que Colombia se convierta en un epicentro de inversión y empleo con iniciativas de impulso al emprendimiento, para hacer del país un líder en tecnología y con la meta de conseguir que Bogotá tenga autonomía para hacer megaproyectos.

“Mientras Colombia siga intentando resolver problemas del siglo XXI con reglas de los 80, estudiar, emprender y trabajar será cada vez más difícil. Por eso muchos se van. No nos falta talento ni ganas. Nos falta actualizar la forma en que nos organizamos para vivir mejor”, consideró Aristizábal.

El Nuevo Liberalismo se enfrenta a su segunda elección por el Congreso de la República. En el periodo 2022-2026 solo tuvo dos curules en la Cámara de Representantes y su objetivo para esta contienda es consolidar su participación en el Congreso.