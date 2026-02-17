Confidenciales

Germán Ricaurte destapa nuevos contratos de familiares de ministros con el Gobierno Petro

El candidato a la Cámara por Bogotá asegura que la esposa y el hermano del ministro del Trabajo firmaron millonarios acuerdos con el Estado.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 6:55 p. m.
Candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Germán Ricaurte.
Candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Germán Ricaurte. Foto: Cortesía / API

El candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Germán Ricaurte, reveló la lista de contratos que habrían firmado con el Gobierno de Gustavo Petro los familiares del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

El aspirante al Congreso de la República aseguró que la esposa y el hermano del ministro han suscrito contratos con el SENA, Función Pública y la SAE que juntos suman más de 1.000 millones de pesos. Todos estos fueron celebrados durante este cuatrienio, tiempo en el que Sanguino ha sido uno de los funcionarios más cercanos al jefe de Estado.

Bogotá: proponen fortalecimiento del sector rural y de las cadenas productivas del distrito

“Es una práctica generalizada en este Gobierno que los parientes de los altos funcionarios tengan contratos con el mismo Gobierno. Prometieron cambio, pero vemos que reemplazaron unas roscas con otras. Hacemos un llamado a que cese el nepotismo”, comentó Ricaurte.

El candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Germán Ricaurte, presentó los contratos que habrían suscrito familiares del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, con entidades del Gobierno.
El candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Germán Ricaurte, presentó los contratos que habrían suscrito familiares del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, con entidades del Gobierno. Foto: Suministrado por Germán Ricaurte

Ricaurte había advertido que los familiares de la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, firmaron contratos por un valor superior a los 500 millones de pesos en el Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud y Ministerio del Interior.

