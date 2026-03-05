SEMANA: Usted ya fue concejal y diputado. ¿Ahora cuál es su propósito para llegar al Congreso?

Carlos Alberto Morales Delgado (C.M.): Quiero aprovechar todo mi conocimiento como corporado para llegar al Senado a hacer control político fuerte sobre los proyectos del plan de desarrollo. En segundo lugar, tengo experiencia en el sector minero energético y creo que debemos recuperarlo en todo lo que tiene que ver con exploración y explotación de hidrocarburos, así como la explotación de carbón teniendo todas las precauciones con el medio ambiente. Necesitamos un proceso que garantice la autosuficiencia energética en Colombia, quiero trabajar un proyecto de ley de seguridad energética desde la Comisión Quinta del Senado de la República.

SEMANA: El Nuevo Liberalismo a veces se ve, desde las regiones, como un partido muy de Bogotá. Usted es una fuerza política de Santander que hace campaña por este partido desde un lugar que no es la capital. ¿Cómo se está dando esa expansión del Nuevo Liberalismo en las regiones del país?

C.M.: El país y los partidos se construyen desde los territorios. El ejercicio de devolver la personería jurídica desde hace tres años a hoy ha avanzado bastante en posicionarse en los territorios. Ha sido un poco complicado, más porque nuestro partido es coherente en su política de votos por opinión y por ideas, porque nos toca enfrentar clanes políticos en los territorios y Santander no es la excepción. Nuestro fortalecimiento obedece a un voto por ideas cuando las personas encuentras propuestas que consideran que hacen parte del interés general. Estamos en la tarea de llevar los postulados de Luis Carlos Galán.

SEMANA: Comentó su agenda en temas energéticos y ese ha sido uno de los asuntos más polémicos del Gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuáles considera usted que serán las consecuencias de las políticas que se tomaron sobre este asunto?

C.M.: Estamos importando gas y las tarifas se han disparado considerablemente para todos los sectores, por eso necesitamos garantizar nuestra autosuficiencia y eso se hace continuando en el proceso de exploración y explotación de hidrocarburos en el país. También el tema del petróleo: hemos bajado considerablemente nuestras reservas, no hemos encontrado muchos millones de barriles y eso nos genera una inestabilidad fuerte.

Pienso que lo que estableció el Gobierno de no explorar y no explotar no fue coherente. Incluso, en México Andrés Manuel López Obrador continuó explorando hidrocarburos y con esos recursos hizo inversiones a nivel nacional, lo mismo hicieron Lula da Silva en Brasil y Gabriel Boric en Chile. Petro se fue hacia una transición energética que es gradual y progresiva y nosotros deberíamos haber continuado con la explotación porque ese es un renglón importante de la economía. Esa decisión marchitó la industria en Colombia.

SEMANA: ¿Ya tiene proyectos en mente que radicaría si es congresista?

C.M.: El primer proyecto será sobre seguridad energética para garantizar autosuficiencia en gas, petróleo, energía hidráulica y otras energías no convencionales, además de las nuevas energías que salen como el hidrógeno y las ciencias cuánticas. Necesitamos un proyecto integral para que el país no entre en una crisis. Las cuestiones energéticas deben ser temas de Estado que no vayan al vaivén de los partidos políticos.

SEMANA: ¿Cuáles considera usted que serán los retos clave del nuevo Congreso?

C.M.: El Congreso actual está en deuda con el país. El control político debe ser fuerte, independiente del Gobierno, y debemos conformar un Congreso autónomo.