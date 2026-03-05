SEMANA: ¿Cuáles son las iniciativas que quiere promover para Bogotá desde la Cámara de Representantes?

Ricardo Arias (R. A.): Quiero trabajar en las líneas de prevención y seguridad. El deporte puede ser una estrategia potente de seguridad porque cuando un niño o un joven tiene oportunidades en el deporte, es mucho menos probable que termine en la criminalidad o en economías ilegales.

Además, tenemos que fortalecer la prevención con información y también con recursos, por lo que quiero promover un fondo de prevención para actuar antes de que el problema explote y atender las vulnerabilidades de los territorios donde la ausencia del Estado es notoria y esto permite que prospere la ilegalidad.

Le apunto a asegurar recursos para la Fuerza Pública, devolver la honorabilidad a quienes sirven al país con beneficios extrasalariales y a que quien cometa un delito tenga consecuencias reales, porque hoy en Colombia se perdió el temor al castigo porque no existe.

SEMANA: Una de sus principales propuestas tiene que ver con la situación de las cárceles. ¿Qué cambios quiere hacer al sistema carcelario?

R. A.: Necesitamos un sistema donde quien comete delitos graves realmente pague, pero en el que el tiempo en prisión también sirva para trabajar, reparar el daño y reducir la reincidencia. Las condiciones en las cárceles son pésimas; si vamos a hablar de derechos humanos en otros países, primero deberíamos hacerlo sobre lo que pasa en nuestras cárceles y con los trabajadores del Inpec que trabajan sin protección y muchos de ellos viven amenazados.

Colombia necesita más cárceles, eso es un hecho. Esto no es un debate de derecha o izquierda, sino de sentido común, porque el sistema está colapsado por falta de capacidad y muchas veces delincuentes terminan quedando libres por ese mismo problema. Necesitamos cárceles que protejan a la sociedad, pero también en las que quien comete un delito pueda devolverle algo a la sociedad a través del trabajo. Hay que dignificar a quienes cuidan el sistema con mejores condiciones laborales, beneficios y respaldo institucional.

SEMANA: Usted estuvo a favor del proyecto de ruta por la vida que el alcalde, Carlos Fernando Galán, decidió objetar porque podía afectar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. ¿Por qué defiende la iniciativa?

R. A.: La Ruta por la Vida es una política de acompañamiento a quienes deciden apostarle a la vida. Busca que exista una ruta de apoyo para la mujer que decide continuar con su embarazo; es un proyecto pensado para que ninguna mujer enfrente sola ese momento crucial de la vida. Si hablamos de las funciones del Estado, la protección de las familias y de los niños debe ser una prioridad. Nosotros siempre vamos a estar del lado de las personas y de quienes necesitan apoyo del Estado.

SEMANA: Colombia Justa Libres, su partido, va en coalición para esta elección como una estrategia para pasar el umbral y mantener su personería jurídica. ¿Qué tiene que hacer su partido a partir de esta elección para no quedar en riesgo de desaparecer?

R. A.: Colombia Justa Libres tiene vocación de permanencia y de poder. Representa a una comunidad amplia de creyentes en Colombia que creen en valores y principios que son eternos, con una visión común de país que merece una representación sólida.

Nuestro proyecto no termina el 8 de marzo; de hecho, ya estamos trabajando en consolidar un proyecto político para 2027 y 2030. Es más, somos uno de los partidos más jóvenes de la democracia colombiana y logramos nuestra personería jurídica desde la recolección de firmas; sabemos construir desde la ciudadanía y seguiremos fortaleciendo ese camino.