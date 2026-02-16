La candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá, Mabel Sua, presentó ocho propuestas con las que buscaría transformar a Bogotá desde el Congreso si llega al recinto legislativo.

La aspirante ocupa el puesto número 108 en la lista de Nuestra Fuerza y quiere conseguir una curul en la Cámara después de haber ejercido como edil de la capital y como alcaldesa de la localidad de Usme.

Sua propone ocho ejes de la agenda de la corporación que giren alrededor de la Bogotá Rural, el fortalecimiento de las cadenas productivas de alimentos, la gestión urbana del agua, la cultura ambiental, la seguridad participativa y la mejora en la movilidad.

“Mi enfoque combina experiencia administrativa, análisis de datos y gestión institucional. Aspiro a contribuir a un Congreso que priorice soluciones verificables frente a discursos retóricos y que traduzca el conocimiento técnico en decisiones con impacto real para Bogotá, en un contexto de retos económicos y tensiones políticas nacionales“, puntualizó Sua.

Mabel Sua también ve necesaria una mejora en los servicios públicos, a través de lo que llama “modelo 3x8”, para que se apliquen turnos permanentes en el sector, de manera que las solicitudes de la ciudadanía estén resueltas. Además, propone un fortalecimiento del gobierno local.