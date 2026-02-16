Educación financiera: proponen proyecto de ley para que la formación en finanzas sea obligatoria en los colegios

La periodista Sol Suárez se lanzó a las elecciones legislativas de este 8 de marzo con el objetivo de conseguir una curul en la Cámara de Representantes por Bogotá.

Suárez es la número 15 de la lista Ciudadanos Renovemos y es una de las outsiders de la política que busca llegar al Congreso para el próximo periodo legislativo, cuando el Congreso debatirá temas clave para el país como una posible asamblea nacional constituyente.

La periodista Sol Suárez es candidata a la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de este 8 de marzo. Foto: Cortesía / API

La candidata defiende que la educación financiera debe ser una política pública para que, a través de esa formación, los ciudadanos puedan mejorar su relación con el dinero.

En línea con ese propósito, propone tramitar un proyecto de ley que incorpore la enseñanza obligatoria de finanzas personales en colegios y universidades, tanto públicas como privadas, en todo el país.

El objetivo de esa formación sería que niños, jóvenes y adultos aprendan a manejar sus ingresos, gastos y ahorros. Asimismo, que conozcan sobre los créditos y el endeudamiento

Suárez defiende la premisa de que una población que entiende cómo funciona el dinero está mejor preparada para exigir transparencia, evaluar políticas públicas y tomar decisiones informadas, tanto en lo económico como en lo político.