Educación financiera: proponen proyecto de ley para que la formación en finanzas sea obligatoria en los colegios

Esa es la iniciativa que plantea la candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá, Sol Suárez.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 11:57 a. m.
La candidata a la Cámara, Sol Suárez, propone un proyecto de ley que haga de la educación financiera un asunto obligatorio en escuelas y colegios.
La candidata a la Cámara, Sol Suárez, propone un proyecto de ley que haga de la educación financiera un asunto obligatorio en escuelas y colegios.

La periodista Sol Suárez se lanzó a las elecciones legislativas de este 8 de marzo con el objetivo de conseguir una curul en la Cámara de Representantes por Bogotá.

Suárez es la número 15 de la lista Ciudadanos Renovemos y es una de las outsiders de la política que busca llegar al Congreso para el próximo periodo legislativo, cuando el Congreso debatirá temas clave para el país como una posible asamblea nacional constituyente.

La periodista Sol Suárez es candidata a la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de este 8 de marzo.
La periodista Sol Suárez es candidata a la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de este 8 de marzo.

La candidata defiende que la educación financiera debe ser una política pública para que, a través de esa formación, los ciudadanos puedan mejorar su relación con el dinero.

En línea con ese propósito, propone tramitar un proyecto de ley que incorpore la enseñanza obligatoria de finanzas personales en colegios y universidades, tanto públicas como privadas, en todo el país.

Congresista colombiana pide que su hijo sea regresado de Estados Unidos, donde fue detenido por ICE

El objetivo de esa formación sería que niños, jóvenes y adultos aprendan a manejar sus ingresos, gastos y ahorros. Asimismo, que conozcan sobre los créditos y el endeudamiento

Suárez defiende la premisa de que una población que entiende cómo funciona el dinero está mejor preparada para exigir transparencia, evaluar políticas públicas y tomar decisiones informadas, tanto en lo económico como en lo político.

