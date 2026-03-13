Nuevo Liberalismo coavaló candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

El Nuevo Liberalismo coavaló la candidatura presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, quienes formalizarán su alianza ante la Registraduría este 13 de marzo.

El director de la colectividad, Juan Manuel Galán, indicó que ese proyecto político debe sacar al país de la polarización.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

“Junto a Paloma y Juan Daniel, Colombia tiene otra alternativa basada en principios y respeto a los colombianos. A pesar de la diferencias, se ha logrado construir lo que el país necesita en los próximos 25 años, la unidad”, dijo Galán.

Mientras que Paloma Valencia destacó: “Nos honra, profundamente, contar con el respaldo del hijo de una persona que entregó su vida por Colombia, y que ha mantenido en alto ese legado de firmeza y compromiso con el país. Hoy nos une la convicción de trabajar juntos por un proyecto que le devuelva esperanza y futuro a Colombia”.