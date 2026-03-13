Confidenciales

Nuevo Liberalismo coavaló candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Valencia y Oviedo inscribirán su candidatura este viernes, 13 de marzo.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
13 de marzo de 2026, 6:19 a. m.
Paloma Valencia, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo.
Paloma Valencia, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo. Foto: Nuevo Liberalismo.

El Nuevo Liberalismo coavaló la candidatura presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, quienes formalizarán su alianza ante la Registraduría este 13 de marzo.

El director de la colectividad, Juan Manuel Galán, indicó que ese proyecto político debe sacar al país de la polarización.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

“Junto a Paloma y Juan Daniel, Colombia tiene otra alternativa basada en principios y respeto a los colombianos. A pesar de la diferencias, se ha logrado construir lo que el país necesita en los próximos 25 años, la unidad”, dijo Galán.

Mientras que Paloma Valencia destacó: “Nos honra, profundamente, contar con el respaldo del hijo de una persona que entregó su vida por Colombia, y que ha mantenido en alto ese legado de firmeza y compromiso con el país. Hoy nos une la convicción de trabajar juntos por un proyecto que le devuelva esperanza y futuro a Colombia”.

Confidenciales

Así fue el encuentro entre el cantante Miguel Bosé y el expresidente César Gaviria

Confidenciales

Mauricio Lizcano presentó al exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, como su fórmula vicepresidencial

Confidenciales

El espaldarazo del expresidente Uribe a la designación de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

Confidenciales

Iván Cepeda se reunió con Luiz Inácio Lula da Silva: “Pude trasmitirle la admiración”

Confidenciales

“Inatajable”: así describen la fórmula entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Confidenciales

Cita de Delcy Rodríguez y Gustavo Petro: Cori pide que prime “una política exterior colombiana basada en la defensa del interés nacional”

Confidenciales

Andrés Pastrana: “Te robaste la Presidencia, Gustavo Petro”

Política

Carlos Alberto Morales quiere llegar al Senado para reactivar la industria energética: “Gustavo Petro marchitó el sector”

Confidenciales

​El candidato Alex Peña le apuesta a la Cámara por Bogotá con el Nuevo Liberalismo

Contenido en colaboración

¿Demasiadas normas y poco control? Estas son las propuestas del candidato al Senado Daniel Gómez Gaviria para fortalecer la economía