​El candidato Alex Peña le apuesta a la Cámara por Bogotá con el Nuevo Liberalismo

El aspirante promete ser el puente definitivo entre el Capitolio y los barrios más vulnerables.

Redacción Confidenciales
5 de marzo de 2026, 9:11 p. m.
Alex Peña, candidato a la Cámara de Representantes.
Alex Peña, candidato a la Cámara de Representantes. Foto: Suministrada / API

Alex Peña, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá con el Nuevo Liberalismo, quiere representar a los bogotanos en el Congreso de la República.

Inspirado en los principios de Luis Carlos Galán Sarmiento, su campaña se presenta como un ejercicio de transparencia y convicción que promete renovar la forma de hacer política en la capital.

Colombia necesita políticas públicas eficaces para que nuestros jóvenes quieran quedarse y crecer aquí”, enfatizó el candidato.

Tras ser electo edil de la localidad de San Cristóbal en Bogotá en el 2023, Peña le apuesta ahora a la Cámara, donde promete ser el puente definitivo entre el Capitolio y los barrios más vulnerables.

“El compromiso es romper la distancia entre el Congreso y la gente; ser la voz del territorio y demostrar que la gestión local es la base del cambio”, afirmó Peña.

