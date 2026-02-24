El líder del Pacífico Ronald Tenorio aseguró que la consulta del Frente Amplio es el camino para construir una representación plural para los próximos cuatro años, en los que Colombia tendrá un nuevo presidente y renovará al Congreso de la República.

Tenorio es uno de los integrantes de la lista al Senado del Frente Amplio, con la que busca llegar al poder Legislativo para promover el fortalecimiento de la infraestructura social y productiva de las regiones, la promoción de garantías laborales reales y el impulso de un desarrollo económico sostenible, con enfoque territorial.

El aspirante al Congreso sostuvo que la consulta presidencial que se realizará este domingo 8 de marzo, a la par de las elecciones, será un mecanismo que ponga la decisión de los ciudadanos en el centro de discusión.

“Desde el Senado debemos construir políticas que conecten al país con sus regiones, fortalezcan el aparato productivo. Nuestra prioridad es legislar escuchando a la gente y respondiendo a sus necesidades”, consideró Tenorio.

El líder del Pacífico colombiano puntualizó que es importante que la ciudadanía se volque a votar en la consulta del 8 de marzo; además, enfatizó que su candidatura busca llevar las voces regionales al Congreso.