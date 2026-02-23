Confidenciales

Borran mural de Iván Cepeda que había sido pintado en espacio público de Bogotá

Josías Fiesco, candidato del Centro Democrático a la Cámara, aseguró que la publicidad política debe hacerse de manera legal.

Redacción Confidenciales
23 de febrero de 2026, 7:28 p. m.
Josías Fiesco, candidato a la Cámara del Centro Democrático, el mural que fue borrado, y el candidato Iván Cepeda. Foto: SEMANA / Prensa Josías Fiesco

Este lunes se registró en redes sociales la imagen de un mural de Iván Cepeda que fue borrado por el candidato a la Cámara del Centro Democrático, Josías Fiesco, al considerar que el espacio público no es para hacer política.

Según el aspirante, el grafiti se hizo en el mismo lugar en donde hace algunos meses se pintó el mural de ‘Las cuchas tienen razón‘, lo que para él significa una utilización de las madres de esos jóvenes para hacer política.

“El espacio público debe ser respetado; si alguien quiere poner vallas, hay espacios para esa destinación y con un cobro. El espacio de todos no es para esos fines y la ciudad debe estar bonita”, dijo.

Según la información de Josías, el mural estaba en la avenida Rojas con calle 63, en Bogotá, y varias personas se sumaron a esa jornada

“Esto es publicidad ilegal y más con personas que tienen mucho por explicar, como Iván Cepeda: por ejemplo, la información suya dentro de los computadores de las Farc y su cercanía con Jesús Santrich e Iván Márquez”.

El activista ha borrado varios grafitis en Bogotá y, por ahora, se desconoce si la campaña de Iván Cepeda hará algún pronunciamiento al respecto.

