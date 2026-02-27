El exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas busca llegar al Senado de la República en las elecciones de este 2026. Cárdenas es candidato de la lista del Partido Oxígeno y sostiene que es necesario aprobar una ley de competencias en la que se definan las funciones de las entidades del Gobierno central y las instancias del orden regional y central.

“Colombia debe redefinir su modelo de gobierno central a uno descentralizado y con regiones autónomas, donde las transferencias aumenten y puedan invertir en desarrollar sus propias fortalezas económicas, culturales, del conocimiento de manera inteligente, que se puedan conectar con la economía global y puedan así resolver sus propios retos de desigualdad e inequidad y no un gobierno central que pueda frenar este desarrollo debido a diferencias ideológicas o intereses políticos”, consideró Cárdenas.

El exalcalde de Bucaramanga ve necesario tramitar leyes sobre el manejo de residuos sólidos y el hacinamiento que afecta a las cárceles del país. “Quiero aportar, además, desde mi experiencia del sector privado, cómo a través de reformas laborales serias podemos tener una economía más formal, que permita que los trabajadores cuenten con sus aportes para salud y pensión, y no dependan de un estado paternalista y de subsidios, sino de oportunidades, en especial para jóvenes y mujeres”, expresó el político santandereano.

Juan Carlos Cárdenas es ingeniero civil, fue presidente de Asocapitales y obtuvo el Premio Alta Gerencia a la mejor gestión pública en Colombia 2023, título que le otorgó el Departamento Administrativo de la Función Pública.