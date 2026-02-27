Confidenciales

Juan Carlos Cárdenas quiere llegar al Senado para tramitar una nueva ley de competencias

El exalcalde de Bucaramanga está en la lista del Partido Oxígeno.

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 12:38 p. m.
Juan Carlos Cárdenas es candidato al Senado por el Partido Oxígeno
Juan Carlos Cárdenas es candidato al Senado por el Partido Oxígeno Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas busca llegar al Senado de la República en las elecciones de este 2026. Cárdenas es candidato de la lista del Partido Oxígeno y sostiene que es necesario aprobar una ley de competencias en la que se definan las funciones de las entidades del Gobierno central y las instancias del orden regional y central.

“Colombia debe redefinir su modelo de gobierno central a uno descentralizado y con regiones autónomas, donde las transferencias aumenten y puedan invertir en desarrollar sus propias fortalezas económicas, culturales, del conocimiento de manera inteligente, que se puedan conectar con la economía global y puedan así resolver sus propios retos de desigualdad e inequidad y no un gobierno central que pueda frenar este desarrollo debido a diferencias ideológicas o intereses políticos”, consideró Cárdenas.

El exalcalde de Bucaramanga ve necesario tramitar leyes sobre el manejo de residuos sólidos y el hacinamiento que afecta a las cárceles del país. “Quiero aportar, además, desde mi experiencia del sector privado, cómo a través de reformas laborales serias podemos tener una economía más formal, que permita que los trabajadores cuenten con sus aportes para salud y pensión, y no dependan de un estado paternalista y de subsidios, sino de oportunidades, en especial para jóvenes y mujeres”, expresó el político santandereano.

Juan Carlos Cárdenas es ingeniero civil, fue presidente de Asocapitales y obtuvo el Premio Alta Gerencia a la mejor gestión pública en Colombia 2023, título que le otorgó el Departamento Administrativo de la Función Pública.

