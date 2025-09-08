Suscribirse

Política

‘La fuerza de las regiones’ anuncia los primeros debates presidenciales en el país, esta es la ciudad donde arrancará

En estos espacios hablarán de su propuesta de descentralización para fortalecer los departamentos y las ciudades.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 8:30 p. m.
La fuerza de las regiones.
Aníbal Gaviria, Héctor Olimpo, Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga componen 'La fuerza de las regiones' | Foto: Suministrada

Aunque todavía faltan varios meses para que comience en forma la campaña presidencial y los debates electorales, desde la alianza ‘La fuerza de las regiones’, que está compuesta por varios exgobernadores y exalcaldes del país, anunciaron que comenzarán a hacer los primeros debates entre ellos.

Esta alianza está conformada por el exgobernador de Sucre Héctor Olimpo, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga y el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas.

“Colombia se fortalece desde sus regiones. Hemos gobernado territorios, sabemos entregar resultados y estamos convencidos de que unidos, podemos hacer realidad esa promesa aplazada por más de tres décadas”, afirmó Olimpo.

La fuerza de las regiones.
El primer encuentro será en Sucre. | Foto: Suministrada

En ese sentido, anunciaron que el primer debate será en Sincelejo, la capital de Sucre. El encuentro será en la tarde de este martes, 9 de septiembre, en la Corporación Universitaria del Caribe (Cecar) en donde conversarán sobre los problemas del país y sus posibles soluciones.

En este encuentro también se explicará en detalle el propósito de esta alianza de ‘La fuerza de las regiones’ y se hablará de su principal propuesta, la descentralización del país y el fortalecimiento de las regiones, dándoles mayores competencias y capacidades a los municipios y departamentos.

Asimismo, se hablará de cómo los ciudadanos podrían hacer control político y veeduría para que haya mayor transparencia en el manejo de los recursos.

Contexto: En esta coalición de la centroderecha compiten unos 15 precandidatos presidenciales; así es la estrategia

También se abordará cómo se puede impulsar el desarrollo en las regiones con mayor equidad, gracias a proyectos priorizados con las mismas comunidades en temas de seguridad, infraestructura y servicios públicos.

Conversarán de propuestas alrededor de la seguridad, una de las principales problemáticas del país, en la que propondrán que se pueda recuperar la tranquilidad en los barrios y los campos del país, especialmente.

Candidatos de la coalición La Fuerza de las Regiones.
Los exgobernadores y alcaldes proponen descentralizar el país. | Foto: Campaña la fuerza de las regiones

Según dijeron, este será el primer encuentro de varios en distintas zonas del país. Se realizarán debates en la costa Caribe, el pacífico, los llanos, el centro y otras regiones en el que el tema central será su propuesta de descentralización de cara al 2026.

Contexto: Miguel Polo Polo renunció al consejo comunitario que lo avaló para las elecciones. ¿Qué pasará con su curul?

Esta alianza de los cuatro exgobernadores y exalcaldes también ha venido conversado con distintos sectores de la centroderecha y la derecha para hablar de la posibilidad de una alianza de cara al próximo año. Allí se han encontrado con representantes del Partido Liberal, La U, Partido Conservador, entre otros.

‘La fuerza de las regiones’ ha participado de los encuentros que se han dado en este sector, como las reuniones frecuentes que está realizando el expresidente César Gaviria.

Héctor Olimpo EspinosaJuan Guillermo ZuluagaJuan Carlos CárdenasAníbal GaviriaElecciones 2026

