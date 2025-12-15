Héctor Olimpo renuncia a su candidatura presidencial y aspirará al Congreso

El exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa anunció que desiste de su candidatura presidencial. Según dijo, con el respaldo del Partido Liberal buscará un escaño en el Senado, espera tener el número 8 en esa lista, que estará liderada por el senador Lidio García.

Para que ese proceso se pueda llevar a cabo su hermana, la senadora Karina Espinosa debe renunciar a su continuidad en ese proceso. SEMANA conoció que el anuncio se hará al mediodía.

En medio de su declaración, Espinosa dijo que buscará la presidencia del Partido Liberal, que actualmente está en manos del expresidente César Gaviria, máximo líder de la colectividad.

Héctor Olimpo Espinosa desistió de su candidatura presidencial y anunció que será candidato al Senado por el Partido Liberal. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/76ercLJUTh — Revista Semana (@RevistaSemana) December 15, 2025

Espinosa lanzó pullas en contra de la dirección que ha estado en manos de Gaviria durante más de 20 años.