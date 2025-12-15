Suscribirse

Héctor Olimpo renuncia a su candidatura presidencial y aspirará al Congreso

El exgobernador de Sucre hizo el anuncio en la sede del Partido Liberal.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 4:29 p. m.
La fuerza de las regiones es un movimiento que agrupa a varios ex gobernadores como Aníbal Gaviria de Antioquia y Héctor Olimpo de Sucre.
Héctor Olimpo Espinosa desistió de su aspiración a las elecciones presidenciales para postularse al Senado por el Partido Liberal. | Foto: Bernardo Peña/El País

El exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa anunció que desiste de su candidatura presidencial. Según dijo, con el respaldo del Partido Liberal buscará un escaño en el Senado, espera tener el número 8 en esa lista, que estará liderada por el senador Lidio García.

Para que ese proceso se pueda llevar a cabo su hermana, la senadora Karina Espinosa debe renunciar a su continuidad en ese proceso. SEMANA conoció que el anuncio se hará al mediodía.

En medio de su declaración, Espinosa dijo que buscará la presidencia del Partido Liberal, que actualmente está en manos del expresidente César Gaviria, máximo líder de la colectividad.

Espinosa lanzó pullas en contra de la dirección que ha estado en manos de Gaviria durante más de 20 años.

Contexto: Álvaro Uribe habla del 2026, dice que será un debate entre democracia y “castrochavismo” y lanza pullas a Gustavo Petro

