Héctor Olimpo, exgobernador de Sucre, se arrepintió de votar en blanco en la segunda vuelta presidencial y anunció su respaldo al candidato del movimiento de los Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella.

“Iba a votar en blanco, lo dije en público, lo dije en privado, y lo pensaba en serio. Esta semana tuve tres conversaciones que me hicieron cambiar de parecer”, dijo el líder del Partido Liberal en un video que difundió en redes sociales.

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Él contó que, antes de tomar la decisión, comparó los dos modelos que se medirán en la segunda vuelta por la Casa de Nariño. Por un lado, el plan de Iván Cepeda, la ficha de Gustavo Petro, y el proyecto del abogado.

Frente al movimiento de izquierda, Olimpo concluyó que el Gobierno Petro ha sido complaciente con los grupos armados ilegales, profundizado la división entre los colombianos e impulsado una reforma a la Constitución Política.

Frente a De la Espriella, manifestó que le molestó que hablara mal de los integrantes del Partido Liberal, la colectividad a la que pertenece el exgobernador de Sucre. Sin embargo, cree que es la mejor opción para el próximo 21 de junio.

“Pero para mí es algo que no es negociable, la Constitución del año 91. Mientras unos hablan de cambiarla, Abelardo a hablado de defenderla. Esa diferencia es suficiente para mí. No tengo ningún acuerdo con él”, concluyó el exmandatario.