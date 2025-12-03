Suscribirse

Partido Liberal ofrece coaval a Héctor Olimpo Espinosa para las presidenciales de 2026

La colectividad le envío una carta en donde lo invita a participar en la consulta que se hará en marzo del próximo año.

Redacción Confidenciales
4 de diciembre de 2025, 1:24 a. m.
Héctor Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre.
Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre | Foto: Semana

El miércoles, 3 de diciembre, se conoció una carta del Partido Liberal dirigida al exgobernador Héctor Olimpo Espinosa, donde lo invitan a participar en las elecciones presidenciales de 2026 con el coaval de dicha colectividad.

Espinosa estuvo en la Fuerza de las Regiones y quedó por fuera de esa alianza política y se desconocía su futuro político, aunque estaba reuniendo firmas.

En la misiva resaltan la trayectoria de Espinosa y recordaron que él hizo parte del liberalismo, razón por la cual creen que debe recibir el coaval.

“El Partido Liberal considera indispensable contar en ese proceso con liderazgos que inspiren confianza, construyan unidad y representen una alternativa renovada para Colombia en esta cruzada por la defensa de nuestra democracia. Usted es, sin duda, uno de ellos”, dice la carta.

Contexto: Partido Liberal se aparta del respaldo de Mauricio Gómez Amín a Abelardo de la Espriella

Se agrega que: “Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha elevado solicitud formal de aval ante nuestra colectividad, la Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano tiene el honor de invitarlo oficialmente a participar en la Consulta Popular Interpartidista, con el acompañamiento de su Grupo Significativo de Ciudadanos y el coaval del Partido Liberal Colombiano”, afirmó.

El liberalismo quiere tener un candidato para 2026 y, por esa razón, se envió la invitación a Espinosa, que la aceptó.

“Hoy, les hablo especialmente a los jóvenes y a la militancia de base de este partido: los necesitamos. Este camino no lo recorremos solos; lo recorremos juntos, en las calles, en las ideas, en la participación. Es hora de recuperar el espíritu liberal, de creer en la democracia y de volver a levantar con orgullo nuestras banderas rojas por todo el país”, dijo Espinosa.

