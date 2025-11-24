Confidenciales
Héctor Olimpo le responde la propuesta a Juan Carlos Pinzón de una coalición: “La convocatoria debe ser amplia, de Abelardo a Fajardo”
El exgobernador de Sucre se salió recientemente de la alianza La Fuerza de las Regiones.
El precandidato presidencial y exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, se refirió a la propuesta que hizo hace unos días Juan Carlos Pinzón de hacer una gran encuesta en sectores antipetristas en la que puedan escoger candidato.
“La convocatoria debe ser amplia, de Abelardo a Fajardo, incluyendo a quienes se equivocaron con Petro, pero actuaron dentro de la democracia y hoy están dispuestos a rectificar. El reto que enfrentamos, cambiar el modelo de gobierno y el liderazgo del país, es mayor que nuestras diferencias o empatías personales. Por eso prefiero una política con amplitud, sin vetos ligeros ni exclusiones innecesarias”, aseguró Espinosa.
El exgobernador contó que este lunes 24 de noviembre se volverían a reunir varios precandidatos en Bogotá, y se espera que esté Pinzón, sin embargo, el exministro de Defensa dijo que no podía asistir.
Aunque Espinosa respaldó esta idea, se opuso a la posibilidad de que se vaya a hacer una encuesta, pues considera que se trataría de un “error estratégico”.
“Los procesos definidos por encuestas terminan dividiendo, desgastando y rompiendo equipos. Lo vimos en el Centro Democrático y también en mi propia experiencia con La Fuerza de las Regiones”, afirmó.