El precandidato presidencial y exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, se refirió a la propuesta que hizo hace unos días Juan Carlos Pinzón de hacer una gran encuesta en sectores antipetristas en la que puedan escoger candidato.

“La convocatoria debe ser amplia, de Abelardo a Fajardo, incluyendo a quienes se equivocaron con Petro, pero actuaron dentro de la democracia y hoy están dispuestos a rectificar. El reto que enfrentamos, cambiar el modelo de gobierno y el liderazgo del país, es mayor que nuestras diferencias o empatías personales. Por eso prefiero una política con amplitud, sin vetos ligeros ni exclusiones innecesarias”, aseguró Espinosa.

Estimado Juan Carlos @PinzonBueno



Creo profundamente en la defensa de nuestra democracia y en los principios de las democracias liberales de Occidente: las libertades públicas, la división de poderes, la libertad de prensa, la iniciativa privada, un Estado aliado del… https://t.co/dAcemi3kGl — Héctor Olimpo (@hectorolimpo) November 24, 2025

El exgobernador contó que este lunes 24 de noviembre se volverían a reunir varios precandidatos en Bogotá, y se espera que esté Pinzón, sin embargo, el exministro de Defensa dijo que no podía asistir.

Aunque Espinosa respaldó esta idea, se opuso a la posibilidad de que se vaya a hacer una encuesta, pues considera que se trataría de un “error estratégico”.