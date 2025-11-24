Suscribirse

Confidenciales

Héctor Olimpo le responde la propuesta a Juan Carlos Pinzón de una coalición: “La convocatoria debe ser amplia, de Abelardo a Fajardo”

El exgobernador de Sucre se salió recientemente de la alianza La Fuerza de las Regiones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de noviembre de 2025, 4:27 p. m.
Héctor Olimpo y Juan Carlos Pinzón.
Héctor Olimpo se refirió a la propuesta de Juan Carlos Pinzón. | Foto: SEMANA

El precandidato presidencial y exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, se refirió a la propuesta que hizo hace unos días Juan Carlos Pinzón de hacer una gran encuesta en sectores antipetristas en la que puedan escoger candidato.

“La convocatoria debe ser amplia, de Abelardo a Fajardo, incluyendo a quienes se equivocaron con Petro, pero actuaron dentro de la democracia y hoy están dispuestos a rectificar. El reto que enfrentamos, cambiar el modelo de gobierno y el liderazgo del país, es mayor que nuestras diferencias o empatías personales. Por eso prefiero una política con amplitud, sin vetos ligeros ni exclusiones innecesarias”, aseguró Espinosa.

El exgobernador contó que este lunes 24 de noviembre se volverían a reunir varios precandidatos en Bogotá, y se espera que esté Pinzón, sin embargo, el exministro de Defensa dijo que no podía asistir.

Aunque Espinosa respaldó esta idea, se opuso a la posibilidad de que se vaya a hacer una encuesta, pues considera que se trataría de un “error estratégico”.

“Los procesos definidos por encuestas terminan dividiendo, desgastando y rompiendo equipos. Lo vimos en el Centro Democrático y también en mi propia experiencia con La Fuerza de las Regiones”, afirmó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Concejal Diana Diago demandará el nombramiento de la nueva alcaldesa de Fontibón por presunto falso arraigo

2. Corte Suprema sobre la captura del general (r) Rodolfo Palomino: “Evitará que reincida en comportamientos delictivos”

3. Los hoteles más exclusivos de Colombia: son los favoritos del jet-set

4. Dirección Nacional de Inteligencia anuncia dos investigaciones por escándalo que vincula a funcionario con disidencias de Calarcá

5. El alto precio de la tradición: ¿cuánto cuesta realmente celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Héctor Olimpo EspinosaJuan Carlos PinzónAbelardo de la Espriella

Noticias Destacadas

Algunos candidatos al Congreso del Pacto Histórico están inconformes con la conformación de las listas. Hay una dura puja interna.

El petrismo enciende las alarmas y se reúne para examinar cómo inscribir a sus candidatos al Congreso tras serios problemas jurídicos

Redacción Semana
Iván Cepeda, adhesión a la campaña a la presidencia de congresistas y dirigentes.

María José Pizarro hace petición tras nuevo escándalo que salpica al Gobierno Petro: “La historia nos ha enseñado”

Redacción Confidenciales
Héctor Olimpo y Juan Carlos Pinzón.

Héctor Olimpo le responde la propuesta a Juan Carlos Pinzón de una coalición: “La convocatoria debe ser amplia, de Abelardo a Fajardo”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.