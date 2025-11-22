Suscribirse

Política

Esta es la fecha que se fijó el Centro Democrático para definir a su candidato a la Presidencia, de acuerdo con Gabriel Vallejo

El director del partido manifestó que la colectividad continuará recorriendo el país, con el objetivo de explicarle a los colombianos cómo van a “reconstruir” a Colombia.

Redacción Semana
22 de noviembre de 2025, 2:06 p. m.
Gabriel Vallejo (Centro), director del Centro Democrático, anunció fecha para la elección del candidato entre Paloma Valencia, Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño.
La elección del candidato del Centro Democrático para la Presidencia de la República ha generado gran polémica al interior de la colectividad, en medio de la tensión que se ha presentado entre los precandidatos que aspiran a quedarse con la dignidad del partido.

Esta tormenta política ya causó la renuncia de Andrés Guerra, uno de los aspirantes al cargo, quien reveló, en entrevista con SEMANA, las fuertes tensiones que se viven entre los precandidatos y Miguel Uribe Londoño.

Sin embargo, el director de la colectividad, Gabriel Vallejo, confirmó que ya hay una fecha tentativa para escoger al candidato presidencial que representará las ideas del partido de cara a la contienda electoral en 2026.

Vallejo, a través de sus redes sociales, aseguró que “el Centro Democrático está preparando todo para escoger su(s) candidato(s) presidencial(es) antes del 15 de diciembre de 2025″, una fecha en línea con la solicitud que realizó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en días pasados.

El exmandatario, líder natural del partido, manifestó el pasado domingo, en medio de un foro de la colectividad, que es importante que se defina el candidato a la Presidencia antes de Navidad.

“Ojalá que pudiera ser más corto, de pronto terminar el año o llegar a Navidad con candidato”, manifestó Uribe Vélez durante el foro, reafirmando la idea de llegar con elección ya hecha antes de que termine el año.

Vallejo, quien ha estado liderando el mecanismo para la elección del candidato único, también resaltó que en el partido “continuamos recorriendo a Colombia, explicándole a nuestros compatriotas cómo vamos a reconstruir el país después del desastre neocomunista”.

Mecanismo mixto para la elección

El director de la colectividad explicó el pasado domingo que el mecanismo para la elección se basa en un sistema mixto de selección, donde se utilizará un primer modelo, que es una encuesta nacional.

“Que tenga una amplia muestra en el país, en donde se definirán las características de la misma”, expresó Vallejo durante el foro ‘Futuro de Colombia’ que se realizó el domingo 16 de noviembre.

Álvaro Uribe Vélez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió al partido hacer la elección antes de que termine el año. | Foto: COLPRENSA

El segundo, según dijo Vallejo, sería a través de un mecanismo digital, el cual sería cerrado y de alta confiabilidad. “También tendría un amplio número en el universo del estudio”, le comentó Vallejo al expresidente Álvaro Uribe.

El director del Centro Democrático también se refirió a lo que denominó como “colegio electoral”, que será construido con las bases del partido. La idea es que allí estén involucrados jóvenes, mujeres, entre otros.

“Tras unas ponderaciones, esto nos permitiría escoger a nuestro candidato más adelante”, añadió Vallejo, quien en ese momento se mostró en línea con tener un candidato antes de finalizar el año.

