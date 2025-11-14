Confidenciales

El pedido de Álvaro Uribe a los precandidatos: “No más espacios para referirse a Petro, hablemos de las soluciones al país”

El expresidente les habló puntualmente a los precandidatos presidenciales para que mejoren su discurso.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

15 de noviembre de 2025, 3:50 a. m.