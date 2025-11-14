Confidenciales
El pedido de Álvaro Uribe a los precandidatos: “No más espacios para referirse a Petro, hablemos de las soluciones al país”
El expresidente les habló puntualmente a los precandidatos presidenciales para que mejoren su discurso.
En un nuevo conversatorio que lleva el nombre de ‘Reflexiones sobre el País’ y que organiza el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hizo un pedido especial al partido Centro Democrático.
“Yo le pido al partido no más discusiones políticas en las emisoras. No más espacios para referirse a Petro en las emisoras, hablemos de las soluciones que nos está demandando el país, queridos ciudadanos", dijo inicialmente.
El exmandatario tomó la vocería en medio de este conversatorio y les habló puntualmente a los precandidatos presidenciales para que mejoren su discurso frente a la ciudadanía.
“Yo sufro, yo sufro, porque yo encuentro unos candidatos y unas candidatas versados y preparados, y que estudian cuando acuden a los foros que realizamos en las diferentes ciudades de Colombia. Pero sufro, porque, entonces, caen en la tentación de hablar de Petro, caen en la tentación de entrar en las discusiones”, agregó Uribe.
El expresidente pide que los políticos se enfoquen en soluciones para el país, destacando la necesidad de abordar problemas económicos y avances en infraestructura.
“Esas discusiones generan mucho morbo, generan mucha noticia, pero no fijan credibilidad. Lo que los colombianos están reclamando hoy es, ¿cómo van a resolver ese problema económico tan grave y, al mismo tiempo, poder avanzar en carretera?”, puntualizó el exmandatario.
