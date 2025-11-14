El Centro Democrático aseguró que la elección de sus candidatos será una decisión exclusiva del partido

Luego de que se conoció la renuncia de Andrés Guerra a la precandidatura presidencial, el Centro Democrático emitió un comunicado en el que aclara el proceso de escogencia de su candidato (o candidatos) para la consulta interpartidista de marzo.

El Centro Democrático ratifica que la elección de su(s) candidato(s) para la consulta interpartidista de marzo será una decisión exclusiva del partido, mediante los mecanismos de selección establecidos en sus estatutos.@RevistaSemana @BluRadioCo @lafm @elcolombiano @ELTIEMPO… — Centro Democrático (@CeDemocratico) November 14, 2025

En un mensaje publicado este viernes, 14 de noviembre, el partido dejó claro que la decisión no será fruto de negociaciones externas ni acuerdos improvisados, sino una determinación interna que se ajustará estrictamente a los mecanismos previstos en sus estatutos.

Se cree que este pronunciamiento se da luego de que, en ronda de medios, el exprecandidato Andrés Guerra asegurara que dentro del partido se estaría escuchando más la opinión de asesores externos, particularmente de la campaña de Miguel Uribe Londoño, que la de los mismos precandidatos de las bases del partido.

Guerra, además de asegurar que “el camerino estaba lacerado”, haciendo referencias a los ánimos dentro del partido, también señaló que no estaban en un momento fácil y que esperaba que “no se siguiera implosionando, poniéndole cuidado a asesores extranjeros y no a los propios precandidatos”.

Senador Andrés Guerra, exprecandidato a la presidencia del Centro Democrático. | Foto: Samantha Chavez