El Centro Democrático aseguró que la elección de sus candidatos será una decisión exclusiva del partido

El comunicado del partido se da justo después de la renuncia de Andrés Guerra a la precandidatura.

Redacción Semana
14 de noviembre de 2025, 4:49 p. m.
Precandidatos Centro Democrático.
Precandidatos del Centro Democrático junto a Álvaro Uribe Vélez

Luego de que se conoció la renuncia de Andrés Guerra a la precandidatura presidencial, el Centro Democrático emitió un comunicado en el que aclara el proceso de escogencia de su candidato (o candidatos) para la consulta interpartidista de marzo.

En un mensaje publicado este viernes, 14 de noviembre, el partido dejó claro que la decisión no será fruto de negociaciones externas ni acuerdos improvisados, sino una determinación interna que se ajustará estrictamente a los mecanismos previstos en sus estatutos.

Se cree que este pronunciamiento se da luego de que, en ronda de medios, el exprecandidato Andrés Guerra asegurara que dentro del partido se estaría escuchando más la opinión de asesores externos, particularmente de la campaña de Miguel Uribe Londoño, que la de los mismos precandidatos de las bases del partido.

Guerra, además de asegurar que “el camerino estaba lacerado”, haciendo referencias a los ánimos dentro del partido, también señaló que no estaban en un momento fácil y que esperaba que “no se siguiera implosionando, poniéndole cuidado a asesores extranjeros y no a los propios precandidatos”.

Senador Andrés Guerra, precandidato a la presidencia del Centro Democrático
Senador Andrés Guerra, exprecandidato a la presidencia del Centro Democrático.

El exprecandidato le dijo a la mesa de trabajo de la FM: “Me refiero claramente al equipo de trabajo que acompaña hoy a don Miguel Uribe. Han tratado de tener un protagonismo por encima de los precandidatos y eso es inadmisible (...) han jugado la de ellos y hasta hoy han logrado sus objetivos (...) no tenían por qué controlar o tratar de controlar todos los resultados”, sentenció Guerra.

Senadora Paloma Valencia

Precandidatos Centro Democrático.

De izquierda a derecha: Daniel Briceño y Carlos Fernando Galán.

