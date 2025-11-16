Suscribirse

Política

Centro Democrático propone un “mecanismo mixto” para elegir a su precandidato presidencial: se conocería antes de Navidad

Tras la controversia que se ha formado al interior del partido, el movimiento ya analiza una propuesta para escoger a su candidato.

Redacción Semana
16 de noviembre de 2025, 4:49 p. m.
Precandidatos Centro Democrático.
Álvaro Uribe Vélez y los precandidatos presidenciales del Centro Democrático. | Foto: SEMANA

El Centro Democrático anunció, durante el foro denominado ‘Futuro de Colombia’, el mecanismo que está estudiando para elegir a su candidato de cara a las elecciones del 2026.

Según dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la idea es llegar con la elección ya hecha antes de que se acabe el año, pero también puede pasar que los tiempos no den y el nombre se conozca a comienzos del 2026.

El encargado de hacer el anuncio fue Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, quien explicó que ya le envió un documento a cada uno de los precandidatos informándoles acerca del mecanismo que están analizando. Por lo mismo, cada uno podrá enviar sus reflexiones y apreciaciones.

Es una propuesta de un sistema o un mecanismo mixto de selección, en donde estamos utilizando un primer modelo que es una encuesta nacional, que tenga una amplia muestra en el país, en donde se definirán las características de la misma”, expresó.

El segundo, según dijo Vallejo, sería a través de un mecanismo digital, el cual sería cerrado y de alta confiabilidad. “También tendría un amplio número en el universo del estudio”, dijo.

Contexto: Precandidatas del Centro Democrático destapan sus cartas de lo que harán con el deporte si ganan: “Menos burocracia, más victorias”

Finalmente, el director del Centro Democrático habló de lo que denominaron un “colegio electoral”, que será construido con las bases del partido. La idea es que allí estén involucrados jóvenes, mujeres, entre otros.

“Tras unas ponderaciones, esto nos permitiría escoger a nuestro candidato más adelante”, añadió.

Además, Vallejo también destacó que dentro de la propuesta se plantea que haya un comité independiente de garantías, el cual estaría conformado por personas de “altísimas condiciones académicas, morales y éticas”.

Foros por el Futuro de Colombia: “El Futuro del Deporte: menos burocracia, más victorias”

Con ello, según dijo el director del movimiento, el objetivo es que todos, tanto precandidatos como ciudadanos, tengan tranquilidad acerca de cómo se está llevando todo.

La idea, en un principio, es que todo este proceso se pudiera realizar durante un mes y, de esta manera, lograr que el precandidato seleccionado se conozca antes de acabar el año.

De hecho, el expresidente Uribe le pidió a los precandidatos enviar sus observaciones lo más rápido posible, para iniciar con el proceso y tener un nombre antes de Navidad, si es que llega a ser posible.

Contexto: El pedido de Álvaro Uribe a los precandidatos: “No más espacios para referirse a Petro, hablemos de las soluciones al país”

“Ojalá que pudiera ser más corto, de pronto terminar el año o llegar a Navidad con candidato. (…) Lo importante es que haya ya un mecanismo y que se empiece a implementar, que no sea una decisión para aplicar después, sino de aplicación inmediata“, manifestó el exmandatario.

Ante esto, Vallejo indicó que esperan que esta semana que inicia se tenga un consenso entre todos los precandidatos e iniciar formalmente con este mecanismo mixto.

El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, y los precandidatos de la colectividad Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe Londoño y Andrés Guerra.
El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático y Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe Londoño y Andrés Guerra | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Los candidatos y las candidatas tendrán la responsabilidad no solo de llevar su candidatura, sino de ayudar al partido en el Congreso y de ser covoceros para el tema de definición de coaliciones”, señaló Uribe.

El expresidente indicó que la puerta está abierta para hablar con todos aquellos que quieran “construir un gobierno de base democrática”. “Eso necesita que el partido esté ordenado”, expresó.

Por último, el exmandatario le pidió a todos los precandidatos que no exista ninguna discusión pública, sino que todo se le haga llegar a Vallejo. “Ojalá aceptaran esta sugerencia porque tenemos una responsabilidad con el partido”, complementó.

