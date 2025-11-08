Lío por encuesta del Centro Democrático ha generado un intercambio de cartas. Esta es la de Gabriel Vallejo a Miguel Uribe Londoño

Pasó a mayores. Aunque era un asunto interno, según dijo Miguel Uribe Londoño en un video, los inconformismos que surgieron al interior del partido Centro Democrático, por la contratación de una firma encuestadora para elegir al representante de la corporación política en las elecciones, salió a la luz pública.

Desde entonces, se produjo un intercambio de cartas, que le hicieron seguidilla a la que originalmente envió Uribe Londoño a Gabriel Vallejo, el director nacional del partido.

En la primera carta, Uribe Londoño reclamaba por la firma encuestadora elegida para hacer el estudio, que, a su juicio, tendría algún favoritismo por María Fernanda Cabal.

María Fernanda Cabal | Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ-SEMANA

Vallejo, por su parte, respondió, también a través de carta, al precandidato presidencial, y le dijo que por respeto y consideración a él (Uribe Londoño) no le respondería. No obstante, no dejó de mencionar que el lenguaje utilizado no se compadecían con el trato que le han dado hasta ahora.

Hay que recordar que el precandidato llegó a las filas del Centro Democrático a tomar las banderas que dejó su hijo (Miguel Uribe Turbay), quien fuera asesinado en una plaza pública.

Vallejo, en aras de esclarecer lo sucedido con la contratación de la firma encuestadora, le formuló dos preguntas a Uribe Londoño: ¿Alguno de tus asesores contactó a la firma y le propuso contratarla o solicitar sus servicios para realizar el estudio?.

Días antes, Uribe Londoño había entregado declaraciones, según las cuales, él sería el ganador de la encuesta, la cual, sin embargo, escogería a uno de los que iría a la consulta interpartidista que se realizará en el país.

Ya en noviembre, de cara a la fecha en la que se sabrá quién será el representante del Centro Democrático en el debate presidencial, Uribe Londoño expresó su malestar.

Los precandidatos del Centro Democrático Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño. | Foto: SEMANA

Allí empezó la lluvia de cartas. La del precandidato manifestaba su sorpresa y dolor, por un cuestionamiento que le habrían hecho (el martes 4 de noviembre), sobre una presunta conversación entre sus asesores y la empresa encuestadora AtlasIntel.

Inclusive, en la carta reclama que se le habría tildado de “persona antiética”, entre otros señalamientos.

De ahí que se vaya aclarando las razones de la carta de Vallejo en la que le pregunta: “(en caso de ser afirmativa la anterior pregunta) ¿Tuvo usted conocimiento de la solicitud que le hicieran sus asesores a la firma encuestadora?.

Hay que mencionar que la firma encuestadora confirmó que no hará el estudio para el Centro Democrático, ya que considera que “podría generar un riesgo reputacional en relación con nuestra imparcialidad, en particular en lo que respecta a las encuestas públicas que AtlasIntel publique en la próxima contienda presidencial”.

Cartas van, cartas vienen

La situación se empezó a ver como una crisis al interior del Centro Democrático. María Fernanda Cabal envió carta a Gabriel Vallejo. Este, en representación de la dirección del partido emitió otra, llamando a la unidad y la prudencia.

Por su parte, Uribe Londoño se pronunció a través de un video, en el que manifestó que no iba a fomentar la pelea en el partido. Por el contreario, su intención es unir, primero al partido, luego a la oposición y en general al país.