María Fernanda Cabal salió a respaldar al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, tras reclamo de Miguel Uribe Londoño

La tensión crece dentro del Centro Democrático a medida que se acerca el momento de definir quién será el candidato que representará a la colectividad en las elecciones presidenciales, con el respaldo de su fundador y expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El viernes se conoció una carta de reclamo del precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, quien ha asumido las banderas de su hijo, Miguel Uribe Turbay, asesinado en una plaza pública. En ella, se dirige a Gabriel Vallejo en relación con las firmas encuestadoras que se contratarán para la definición del candidato único por el Centro Democrático.

Según Uribe Londoño, la firma AtlasIntel, que sería la encargada de aplicar las encuestas, podría favorecer a María Fernanda Cabal.

La respuesta de Cabal

En respuesta, María Fernanda Cabal, también precandidata presidencial, respaldó a Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, quien fue el receptor de la carta enviada por Uribe Londoño.

La molestia del precandidato, según expuso en la misiva, se debía a la elección de la firma encuestadora para medir la popularidad de los aspirantes, pues consideraba que podría existir un favoritismo hacia María Fernanda Cabal, quien, a su vez, escribió este sábado a Vallejo.

“Resulta inadmisible que se intente socavar la confianza en nuestras estructuras internas y poner en entredicho el prestigio en nuestro partido que ha sido firme con el compromiso de la democracia”, expresó Cabal en relación con el reclamo de Uribe Londoño a Vallejo.

Lo que está en juego es más que un candidato

Según la carta enviada por Cabal en respaldo a Vallejo, lo que está en juego no es la elección de un candidato. “Es la representación genuina de los valores del Centro Democrático y la confianza de millones de colombianos”, dijo la precandidata.

En medio de esta disputa interna están los militantes y simpatizantes del partido, que esperan respaldar a un aspirante con un enfoque claro en la transformación del país, agregó la senadora.

La firma encuestadora desistió

Durante este sábado también se conoció que la firma encuestadora AtlasIntel, que ha realizado múltiples estudios públicos tanto en Colombia como en otros países, anunció que se marginará de realizar la labor que está en capilla.

“Tras una solicitud de información por parte de uno de nuestros principales socios mediáticos en América Latina, se nos ha hecho saber que realizar una encuesta para el Centro Democrático podría generar un riesgo reputacional en relación con nuestra imparcialidad, en particular en lo que respecta a las encuestas públicas que AtlasIntel publique en la próxima contienda presidencial”, argumentó la compañía.