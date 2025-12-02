Suscribirse

Confidenciales

Partido Liberal se aparta del respaldo de Mauricio Gómez Amín a Abelardo de la Espriella

El senador renunció a su precandidatura presidencial a través de un video difundido en redes.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
3 de diciembre de 2025, 1:42 a. m.
Convención Partido Liberal
Convención Partido Liberal | Foto: SEMANA

El senador del Partido Liberal Mauricio Gómez Amín anunció la renuncia a su aspiración presidencial para iniciar con el proceso de “unidad” y respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella.

Gómez Amín aseguró que, en este momento, Colombia enfrenta “un momento decisivo” por lo que se debe trabajar en unión para evitar la reelección del proyecto progresista de Gustavo Petro.

Sin embargo, su decisión ha generado malestar en las directivas del Partido Liberal, porque no fue consultada y de manera autónoma hizo un anuncio, que no representa a la colectividad.

SEMANA consultó a las directivas y se mostraron sorprendidas porque Gómez Amín era precandidato de la colectividad y no manifestó que renunciaría.

Además, indicaron que el liberalismo está en un proceso de escuchar a diferentes candidatos para definir la postura que se tomará de cara a las presidenciales de 2026, con base en las directrices del expresidente César Gaviria.

Aclararon que el diálogo con todos los aspirantes ha incluido a Abelardo de la Espriella, pero que no se puede afirmar que el Partido Liberal ya tomó alguna decisión.

Abelardo de la Espriella y Mauricio Gómez Amín.
Abelardo de la Espriella y Mauricio Gómez Amín. | Foto: SEMANA

“Decidió no ser más candidato de nuestro partido y adherir a la campaña de Abelardo de la Espriella; esa es una decisión de carácter individual y que no compromete al Partido Liberal”, dijo una de las directivas.

Incluso, recordaron que si el liberalismo decide otorgarle el aval o coaval a alguno de los aspirantes, toda la militancia estaría obligada a respaldar a dicha persona.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. James Rodríguez habló con figura de Santa Fe: hizo confesión que sorprendió a la hinchada

2. Trump celebra una “gran conversación” con presidente latinoamericano, tras sellar una importante alianza contra el crimen

3. Revelan video del universitario asesinado en el norte de Bogotá en un intento de robo; este viernes era su cumpleaños

4. Navidad millonaria: los números de Walter Mercado para ganar la lotería el 3 diciembre

5. Este sería el mejor grupo para la Selección Colombia en el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Partido LiberalElecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.