Partido Liberal se aparta del respaldo de Mauricio Gómez Amín a Abelardo de la Espriella

El senador del Partido Liberal Mauricio Gómez Amín anunció la renuncia a su aspiración presidencial para iniciar con el proceso de “unidad” y respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella.

Gómez Amín aseguró que, en este momento, Colombia enfrenta “un momento decisivo” por lo que se debe trabajar en unión para evitar la reelección del proyecto progresista de Gustavo Petro.

Sin embargo, su decisión ha generado malestar en las directivas del Partido Liberal, porque no fue consultada y de manera autónoma hizo un anuncio, que no representa a la colectividad.

SEMANA consultó a las directivas y se mostraron sorprendidas porque Gómez Amín era precandidato de la colectividad y no manifestó que renunciaría.

Además, indicaron que el liberalismo está en un proceso de escuchar a diferentes candidatos para definir la postura que se tomará de cara a las presidenciales de 2026, con base en las directrices del expresidente César Gaviria.

Aclararon que el diálogo con todos los aspirantes ha incluido a Abelardo de la Espriella, pero que no se puede afirmar que el Partido Liberal ya tomó alguna decisión.

Abelardo de la Espriella y Mauricio Gómez Amín. | Foto: SEMANA

“Decidió no ser más candidato de nuestro partido y adherir a la campaña de Abelardo de la Espriella; esa es una decisión de carácter individual y que no compromete al Partido Liberal”, dijo una de las directivas.