El Partido Liberal radicó su lista de candidatos al Senado para las elecciones legislativas de 2026. La cabeza de ese catálogo de candidatos la ocupa el actual presidente del Congreso, Lidio García Turbay, seguido por los nombres de los senadores Fabio Raúl Amín y Richard Aguilar.

A ellos les siguen Aliex Yirley Vargas, Yessid Enrique Pulgar, Gersso Vargas, Laura Ester Fortich, Karina Espinosa, Horacio José Serpa y Óscar Hernán Sánchez. El objetivo de la colectividad es mantener las 13 curules que ostenta en el Senado de la República.

Los puestos del 11 al 20 están ocupados por Santiago Montoya, Camilo Andrés Torres, Jaime Enrique Durán, Alejandro Alberto Vega, Álvaro Henry Monedero, Juanita de los Ángeles Ariza, María Eugenia Lopera y Alejandro Carlos Chacón. De esos nombres, Lopera aspira a saltar de la Cámara de Representantes al Senado.

El expresidente colombiano y líder del partido, César Gaviria, destacó que sus listas al Congreso están conformadas por “académicos, dirigentes sociales, empresarios y ciudadanos del común que quieren una Colombia que trabaje por los más necesitados, por más igualdad, más equidad y respeto por la democracia y sus instituciones”.

Lidio García, presidente del Congreso de la República. | Foto: CCI / Cortesía