Álvaro Uribe habla del 2026, dice que será un debate entre democracia y “castrochavismo” y lanza pullas a Gustavo Petro

El expresidente Álvaro Uribe no esconde su preocupación por las elecciones del 2026, lo que está en juego y la manera como Gustavo Petro dejará el poder después del 7 de agosto de 2026.

Este lunes, 15 de diciembre, el exmandatario volvió a hablar de “castrochavismo” para referirse a las elecciones presidenciales que se avecinan.

Lo hizo a través de sus redes sociales donde grabó un video y dijo: “Este no es un debate entre matices, democracia para elegir presidente, es un debate entre la democracia y el castrochavismo”.

Afirmó que para el castrochavismo es más importante complacer a los delincuentes que la seguridad de los ciudadanos, “para el castrochavismo es más importante, en nombre de una fallida paz, de una paz falsa, dejar que Colombia se llene de narcotráfico en lugar de darle oportunidades a la juventud y las familias”.

Recordó que Fidel Castro y Hugo Chávez “acabaron la iniciativa privada con expropiaciones”.

Cali: Álvaro Uribe, en campaña con candidatos al Congreso de la República 2026. Foto José L Guzmán | Foto: José Luis Guzmán. El País

Aquí en Colombia - añadió- “todavía no han entrado en expropiaciones, pero ya pararon la inversión por los impuestos, pararon la vivienda, la infraestructura. Acaban con la salud, con las pensiones, dejan al país sin recursos energéticos. Puede haber un apagón en el 2027, ya con un nuevo gobierno, causado por la irresponsabilidad de este gobierno”.

En fin, “no dejan posibilidades para superar la pobreza, ya empezaron a salir muchos colombianos al extranjero. Entonces, dejan un país sin inversión, sin iniciativa privada, con un monopolio estatal y con una ciudadanía cuyo mejor recurso es salir del país hacia el extranjero”.

En las últimas semanas, Uribe ha agudizado su discurso contra Iván Cepeda, el precandidato presidencial del Pacto Histórico, quien pica en punta en los más recientes sondeos de opinión. Incluso, lo compara con el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez.

“Chávez engañó al sector privado cuando era candidato, lo atrajo y en el gobierno lo acabó. Es lo que quiere hacer Cepeda, claro que a Cepeda le queda más difícil porque Chávez era más simpático”, escribió Uribe en sus redes sociales.

Gustavo Petro, Álvaro Uribe e Iván Cepeda. | Foto: FOTO1: PRESIDENCIA/FOTO2: CORTESÍA/FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

También ha llamado a Cepeda “el apóstol de las cárceles”.

“Cepeda, el apóstol de las cárceles. La Farc no necesitaba a la JEP, con Cepeda han tenido suficiente para absolver al narcoterrorismo y condenar a quienes los combaten. Cepeda es un verdugo con apariencia de apóstol pobre y macilento, que le ha servido para persistir en buscar presos y ofrecerles beneficios para que acusen falsamente a sus nuevos contradictores”, dijo Uribe.

Álvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda | Foto: Semana/Presidencia/Semana