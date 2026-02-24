SEMANA: Usted quiere saltar del sector privado al Congreso de la República. ¿Por qué?

Carolina Restrepo Cañavera (C.R.): Me motiva el deseo de hacer algo y de dejar de quejarme por lo que pasa en el país. Necesitamos prestarle atención a asuntos como la libre empresa, el tema impositivo, la necesidad de arreglar las finanzas del Estado y pensar que lo importante no es cuánto se recauda, sino como se gasta.

SEMANA: Usted habla de la libre empresa. ¿Está en riesgo?

C.R.: La libre empresa no es solo tener el derecho de asociarse. La libre empresa se empieza a coartar cuando ponen una cantidad de trabas y trámites, suben los impuestos y hacen inviable que la empresa sea rentable.

Ronald Tenorio, líder del Pacífico colombiano, destacó la importancia de la consulta presidencial

SEMANA: ¿En el Gobierno de Gustavo Petro se hizo inviable que la empresa sea rentable?

C.R.: Tener empresa en Colombia se volvió una acción de riesgo. El primer punto es el tema impositivo. En Colombia más del 85 por ciento de las empresas son pequeñas y estas tienen unas utilidades anuales del 3,5 por ciento. Si tú tienes una utilidad de ese nivel, ¿no resulta más fácil poner esa rentabilidad en un CDT, sin menos riesgo y sin angustia?

SEMANA: ¿Qué debe hacerse?

C.R.: Nuestro sistema es enredado y esto genera más informalidad y evasión y menos inversión. Esa complejidad se convierte en un impuesto escondido porque tener un sistema tributario que no se entiende se convierte en un sistema tributario que nadie respeta. En ese sentido, cualquier reforma se convierte en un saco roto.

Registraduría hizo pruebas técnicas de los lapiceros que se entregarán en las urnas: la tinta no se borra

SEMANA: ¿Cuáles cree usted que deben ser las prioridades del próximo Congreso?

C.R.: Es necesario priorizar el gasto, ver qué se necesita, revisar el presupuesto general de la nación y poner una inversión social organizada como primer punto. Si no existen unos parámetros que verifiquen cómo se realizó la ejecución, no haremos absolutamente nada. También es necesario simplificar el sistema tributario, esto no solo implica el tema de impuestos, sino que lleva consigo hacer atractiva la formalización.

SEMANA: Está en el puesto 21 de la lista de candidatos al Senado. ¿Qué tan fuerte está el Centro Democrático para lograr su objetivo de tener 25 senadores en este nuevo periodo legislativo?

C.R.: Los votantes deben ser conscientes de que hay partidos que no van a pasar el umbral. Entonces, esa frase que está circulando en redes sobre “no botar el voto” es algo que se debe pensar seriamente. No nos estamos jugando un tema de derecha o izquierda, sino qué modelo de país queremos, especialmente un modelo económico. Iván Cepeda dijo que la riqueza la va a administrar el Estado y, yo me pregunto, ¿eso es lo que queremos como país?

Mauricio Toro reveló su fórmula para regresar al Congreso en las elecciones de este 8 de marzo

SEMANA: Su partido tiene una mujer candidata a la Presidencia que se medirá este 8 de marzo en la consulta. ¿Este 2026 puede ser el año en el que se elija a una mujer presidenta?

C.R.: Tenemos a una persona preparada y coherente como candidata a la Presidencia. Paloma Valencia merece ese puesto, no por ser mujer, sino por su preparación y contundencia, también por el amor que tiene por esto. No es relevante sacar la carta de la mujer, una persona es buena por su profesionalismo, no por llenar una cuota de ser hombre o mujer. Paloma Valencia merece ser presidenta porque fue una magnífica congresista y está preparada para manejar el país.