Aparece video donde Los Pachenca amenazan con seguir el paro armado: le hacen pedido al Gobierno De La Espriella

Pese a que en las últimas horas se conoció un comunicado en el que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachenca, aseguran que el paro armado finalizará el viernes, en redes sociales se publicó un video en el que tres hombres amenazan con seguirlo.

Los Conquistadores de la Sierra anuncian el fin del paro armado, en medio de la ofensiva militar del Gobierno de Abelardo De La Espriella

En el audiovisual, que rápidamente se hizo viral, se observa a los sujetos fuertemente armados con fusiles mientras imponen una condición para finalizar el paro.

“La presente es para informarles que el paro se extiende hasta que el Gobierno nos entregue a nuestro comando Cholo”, dijo uno de ellos.

Esta persona era el segundo cabecilla de Los Pachenca y fue el heredero de Bendito Menor. La Fuerza Pública le dio de baja en medio de un operativo llevado a cabo en el Magdalena.

“Así que la determinación del paro se la dejamos en manos del Estado y esos que no están comiendo del paro ya los tenemos identificados”, agregó.

La amenaza fue más allá y el delincuente mencionó almacenes de cadena como Olímpica, Ara, D1, entre otros. “Sigan trabajando que mañana nos veremos la cara, ya estamos dentro de la ciudad”, apuntó.

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El sujeto terminó diciendo que son de las ACSN. Todos los que están en las imágenes mueven en repetidas oportunidades sus fusiles en clara señal de advertencia.

El video ha dado mucho de qué hablar, aunque las autoridades han dejado en claro que no hay nada que temer y que la Fuerza Pública estará garantizando la seguridad de todas las personas que viven en esta zona del país.

Paro armado en Santa Marta. Foto: Policía Nacional

La situación más alarmante se vivió en Santa Marta, donde los comercios cerraron y aquellos que decidieron abrir fueron intimidados con disparos. Poco a poco, todo ha ido volviendo a la normalidad, aunque ahora hay gran hermetismo por este nuevo video, que ha desatado muchas especulaciones.