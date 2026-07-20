Julio César Triana reclamó ausencia de Petro durante el discurso de oposición: “Es la primera vez que el Congreso se posesiona en medio de marchas”

El representante a la Cámara Julio César Triana pronunció el discurso en representación de la oposición al presidente Gustavo Petro e inició su intervención rechazando que el jefe de Estado, quien se dirigió al país durante casi dos horas este lunes, abandonara el Salón Elíptico del Congreso tan pronto finalizó su discurso.

“Presidente Gustavo Petro, si me está escuchando, estas frases las recuerdo porque las dijo aquí usted, el 7 de agosto, hace cuatro años, cuando juró defender la Constitución y la ley. Hoy puedo afirmar que lo único que hemos visto durante estos cuatro años es retórica, populismo y un permanente deseo de dejar a Colombia profundamente polarizada”, expresó el parlamentario huilense.

Julio César Triana, respresentante a la Cámara Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Esta es la primera vez”, añadió Triana, “que un Congreso toma posesión en medio de marchas promovidas por el propio presidente. Es la primera vez que un presidente desconoce el resultado de unas elecciones porque no ganó su candidato. Es la primera vez que Colombia contó con un presidente que compartió tarima con los más peligrosos jefes de bandas criminales del país”.

Julio César Triana también evocó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe político de Cambio Radical, y algunas de sus frases.

Julio César Triana. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Hace unos meses, el doctor Germán Vargas Lleras, quien hoy no nos acompaña, hizo una reflexión: ‘En las situaciones más difíciles para el país no hay momento de callar, porque cuando la oposición renuncia a hablar, quien termina perdiendo no es la oposición, sino la democracia’. Y eso fue lo que hicimos durante estos cuatro años: ejercer un control político respetuoso, firme, con ideas, pero sin miedo”.

Y continuó dirigiéndose al presidente Petro: “Le digo al mandatario: ¿cómo puede uno entender los ataques que hizo a la oposición? ¿Acaso olvida el país que el primer mandatario nos tildó de enemigos del pueblo, nos llamó nazis, asesinos? ¿Cómo olvidar un 1 de mayo, cuando, para amilanar al Congreso, ondeó la bandera de la muerte? No, señor presidente Petro, a usted y a su partido les toca volver a la oposición y, desde este atril, le pido al nuevo Gobierno que le dé las garantías a la oposición”.

Triana afirmó que el único legado al que no se refirió el presidente Gustavo Petro fue la paz total, que, según dijo, permitió que los grupos criminales se apoderaran de gran parte del territorio, al pasar de tener presencia en más de 200 municipios a casi 800, y de contar con 15.000 hombres en armas a 27.000.

Salida del presidente Gustavo Petro del congreso. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Criticó el levantamiento de las órdenes de captura, los ceses al fuego entre la Fuerza Pública y los grupos armados decretados por el Gobierno Petro, entre otras medidas.

También evocó el asesinato del exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay a manos de grupos armados. Asimismo, recordó el ataque del que fue víctima en el Huila, cuando hombres armados al mando de Iván Mordisco dispararon contra los vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección en los que se movilizaba.