Camino de rosas, antorchas en la playa: así le había propuesto matrimonio el temible Bendito Menor a la bebecita. Fueron abatidos ambos

“Se que no soy tan bueno amor, pero intento dar lo mejor para ambos te agradezco la paciencia que tienes cuando tengo estrés y el amor que me das cada día”. Esto fue lo que escribió alias Bendito Menor en sus redes cuando le compartió al país que había decidido dar un paso en su relación con la bebecita: proponerle matrimonio.

¿Quién era alias la bebecita? el amor de Bendito Menor que también fue abatida este viernes

El temido paramilitar, jefe de los Conquistadores de la Sierra, abatido este viernes en la madrugada junto con su pareja, publicaba cada detalle de su vida en las redes sociales.

Atraparlo era una de las prioridades del Gobierno de Abelardo De La Espriella. El líder dle grupo paramilitar había sido designado negociador en el marco de la Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, pero siguió delinquiendo a sus anchas sin la debida persecución del Estado.

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El criminal había desafiado al presidente Abelardo De La Espriella, quien entrega al país el golpe más contundente contra el crimen hasta ahora de su gobierno con el operativo que lo dio de baja, junto con su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona. La mujer era señalada como la responsable de las finanzas ilícitas, los contactos estratégicos y la seguridad.

Así propuso matrimonio alias Bendito Menor. Foto: Redes Sociales

Tras conocerse la noticia, las fotos y videos de su romance volvieron a ser virales. Especialmente, las publicaciones de hace 15 días, cuando ambos compartieron la noticia de que iban a casarse.

El video muestra cómo la pareja vivió el momento, sin ningun asomo de presión por la intensa búsqueda que ya, para ese momento, tenían las autoridades sobre ellos. Acostumbrados a ser dueños y señores de un sector del Caribe colombiano, especialmente de la Guajira, vivieron ese idilio de amor en una playa.

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Las imágenes captaron todos los momentos especiales de la pedida de mano. La bebecita entra por un camino de rosas rojas y antorchas, cubierto de petalos, y llega donde Bendito Menor que la recibe con un ramo, arrodillado con un anillo en la mano.

En las fotos de ese día se les plácidos. Bendito menor la alza, la abraza, al lado de un enorme letrero que dice Bride Me. Incluso hay otras personas que les acomodan las cosas y les ayudan a tomar las imágenes. Hay una especie de carpa con parasol y cojines rojos para que puedan sentarse comodamente a pasar el atardecer frente al mar.

El compromiso no llegó a sellarse en el altar. Un operativo de la Policía logró darlos de baja a ambos este viernes 4 de septiembre. Se espera que el presidente entregue más detalles en las próximas horas. “Que viva Colombia, que viva Cristo Rey. Todos los delincuentes y narcoterroristas que desafíen al Estado van a caer bajo la fuerza de las armas y las leyes de la República. Mañana, grandes noticias tendremos. ¡Firme por la Patria!“, escribió el primer mandatario en un trino.