El nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, lanzó este viernes, 25 de septiembre, una contundente advertencia sobre las reservas de petróleo y gas de Colombia y anticipó que uno de los principales retos de su administración será garantizar la seguridad energética del país durante las próximas décadas.

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Sus declaraciones se dieron durante la ceremonia encabezada por el presidente Abelardo de la Espriella, en Santa Marta, donde se oficializó la llegada de Gutiérrez a la presidencia de la petrolera.

“Colombianos, en esta tarde no vengo a maquillar realidades. El país enfrenta un horizonte energético estrecho, con reservas irrisorias de tan solo 7,4 años en petróleo y 5,9 años en gas”, afirmó el nuevo presidente de Ecopetrol.

Gutiérrez dejó claro que el aumento de las reservas estará entre las prioridades de la nueva administración y aseguró que desde la dirección de la compañía buscarán cambiar el panorama que recibe.

“De la angustia nacional nos ocuparemos desde las altas esferas de la compañía. Encenderemos una llama que Colombia no vea apagarse en generaciones. Nuestro legado será dejar a Ecopetrol con reservas para décadas”, sostuvo.

El mensaje también estuvo acompañado de un compromiso alrededor de la soberanía energética. “Garantizaremos que esta antorcha arderá para siempre y nos comprometemos en asegurarle a Colombia la soberanía energética que ninguna generación futura podrá cuestionar”, agregó.

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Durante la ceremonia, De La Espriella también fue enfático frente a las responsabilidades que tendrá el nuevo presidente de la compañía.

La llegada de Gutiérrez se da en medio de la discusión sobre el futuro de las reservas de hidrocarburos. De acuerdo con información oficial de Ecopetrol, al cierre de 2025 el Grupo registró 1.944 millones de barriles de petróleo equivalente en reservas probadas, con una vida media de 7,8 años y un índice de reposición de reservas del 121 %.

Con su primera intervención, el nuevo presidente expuso uno de los ejes que marcará su gestión: aumentar las reservas y asegurar el abastecimiento energético del país a largo plazo.