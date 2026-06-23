Capturan a presunto cabecilla financiero en el Meta de alias Calarcá

El Ejército capturó este martes, 23 de junio, a alias Mono Huevo, quien según la autoridad militar, es un presunto cabecilla financiero de alias Calarcá, el jefe de las disidencias de las Farc que se encuentra en negociaciones de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sobre la captura de este sujeto, indicó el Ejército que: “capturado alias Mono Huevo, presunto cabecilla de la comisión de finanzas de las disidencias de Calarcá, en zona rural del municipio de La Macarena, Meta, por soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido n.° 1 de @ftc_omega, con apoyo judicial de la @PoliciaColombia y @FiscaliaCol".

Explicó además que pobladores intentaron hacer una asonada contra las tropas para evitar la captura del presunto disidente de las Farc.

“Este sujeto tenía orden de captura vigente. Con esta operación militar se logra debilitar las redes criminales de este grupo armado organizado residual”, indicó el Ejército.

Así mismo indicó el Ejército que en “desarrolló de una operación militar, de manera conjunta y coordinada con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Dijín de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, logrando afectar una de las principales estructuras criminales que delinquen en el suroriente colombiano”.

“De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, este sujeto registraría una trayectoria criminal cercana a los ocho años dentro de la organización ilegal. Habría iniciado como integrante de la Red de Apoyo a Estructuras Residuales (RAER) de la comisión Édison 5.000 y posteriormente asumido funciones de coordinación armada dentro de la estructura Ever Castro, con injerencia en los municipios de La Uribe y La Macarena”, añadió el Ejército.

Capturado hombre de las redes financieras de alias Calarcá, según el Ejército. Foto: Ejército

Agregó la autoridad militar que “entre sus principales actividades ilícitas estarían el direccionamiento de acciones extorsivas contra comerciantes y ganaderos, el constreñimiento a la población civil, el proselitismo armado, el control ilegal sobre comunidades rurales y la instrumentalización de juntas de acción comunal”.