Juan Fernando Quintero: decisión final de Racing por su fichaje tras presentar afección cardíaca

Noticias sumamente positivas ha recibido en las últimas horas Juan Fernando Quintero, quien dejó hace un par de días en su sonada vinculación a Racing de Avellaneda, a pesar de encontrarse ya en Argentina para estampar la firma. Según lo dio a conocer el Diario Olé, la segunda tanda de pruebas que buscaban contrastar que no hubiera complicaciones con afección cardíaca determinada, dieron como resultado que esto “ no le impedirá jugar”.

“Pasó en River, pasó en Junior y ahora estamos haciendo las pruebas cardíacas, que es una prueba de esfuerzo ‘superintensa’, aparecieron las arritmias, el cardiólogo se sorprendió, y JuanFer dijo: “no eso ya me pasó en River, llamemos a los médicos de River”, nos enviaron los exámenes que le habían hecho a JuanFer posteriores al hallazgo de la arritmia, son normales. El cardiólogo en Medellín hizo exactamente lo mismo, con otros protocolos y desapareció la duda”, aseguró el médico Javier Fernández.

Aunque Fernández aseguró que a JuanFer le seguirá apareciendo esta anomalía, también confirmó que no es gravedad. “A él le va a seguir pasando, le pasó en River, le pasó en Junior, y seguro le está pasando ahora en Racing, pero no va a tener ningún problema. Realmente JuanFer no tiene ningún problema cardíaco que pueda verificarse con los exámenes o las pruebas que se hacen habitualmente”.