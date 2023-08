Juan Fernando Quintero se ‘rebotó’ ante Iván René Valenciano por tildarlo de “mentiroso” en su paso por Junior

Sin jugar ni hacer parte del equipo, Juan Fernando Quintero ha dado más noticias que durante los siete partidos que estuvo en el Junior de Barranquilla. El volante que, por ahora, permanece sin equipo es tendencia por su salida entorpecida del elenco ‘tiburón’ donde no cumplió las expectativas de la gran inversión realizada.

Siendo tan público todo lo que sucedió con el volante, esto ha generado de todo tipo de comentarios. Iván René Valenciano, ídolo de la afición barranquillera, fue uno de los últimos en atacar a Quintero por su paso fatídico, en esta oportunidad ante los micrófonos de El VBar de Caracol Radio, se mostró harto de todo lo dicho y sacó su “verdad” de los hechos.

Bastante molesto por los rumores que afirman que Quintero en las próximas horas sería jugador de Racing de Argentina, Valenciano aseguró: “Él nunca quiso estar en Junior, es una mentira bastante grande cuando dice que venía a golear a todos y nunca hizo las cosas como las tenía que hacer”.

Quintero llegó a Junior como el fichaje 'bomba' para este 2023 | Foto: Instagram @juniorclubsa

Conociéndose desde el sur del continente que la posibilidad es real, le cobró por su corta estadía: “hoy se da cuenta uno de que sí tenía posibilidades y ofertas de irse”, además, de refregarle que el argumento de no “encajar” había sido uno de los más vacíos que escuchó: “Uno encaja en cualquier equipo. Mentiroso”.

Siguiendo con su ataque vehemente ante Quintero, expresó que no ve posibilidad alguna de que en un futuro Quintero pueda llegar a tener una revancha en el equipo tiburón: “Persona no grata en Barranquilla, le declaro así”. Junto a esto, no ocultó la gravedad del ‘maltrato’ a la afición de Junior: “No les puedes mentir. No lo puedes ilusionar con algo y después decir que no encajas, que el entrenador...”.

Ahora, con todo encaminado para que Quintero regrese a la acción en el cuadro de Avellaneda, Valenciano apuntó a que espera allí no tenga los mismos comportamientos donde afirme no entrar en la dinámica del grupo por la disposición que desee plantearle el entrenador: “Vamos a ver si en Racing va a encajar, si lo ponen a jugar. Para eso hace parte de un club, de un equipo”.

Quintero no se quedó atrás

Polémico, como se le ha visto en las últimas semanas, JuanFer no pasó por alto la crítica que se había llevado por parte del ‘Bombardero’, a este con un mensaje corto, pero preciso le demostró que no estaba para nada de acuerdo con lo dicho en su contra.

Juan Fernando Quintero sonriendo en una entrenamiento de Junior | Foto: Instagram @juniorclubsa

A través de Instagram en una publicación del medio Bolavip, el talentoso ‘10′ dijo: “Dios mío, lo que faltaba”, aduciendo que todo lo dicho por Valenciano era motivo de molestia para él. De inmediato, bajo ese texto del jugador se plantaron cientos de comentarios a favor y en contra, que dieron cuenta que las opiniones estaban divididas.

Quintero no es la primera vez que responde a una crítica, luego de que ya lo hiciera con Édgar ‘Panzer’ Carvajal, asistente técnico de ‘Bolillo’ en esta etapa. Días atrás, demostrando que no estuvo de acuerdo con lo vivido, cuestionó unas palabras de Carvajal así: “Es que a mí no me extraña nada de él, pero como no influye en mi vida, no tengo porque prestarle importancia. Segundo, ¿son enemigos del club y Viera le dio 7 títulos y Narváez cuántos?”.

Juan Fernando Quintero se fue contra 'Panzer' Carvajal, asistente de Gómez en Junior. | Foto: Captura de pantalla: ESPN y @JuniorClubSA