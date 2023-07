Juan Fernando Quintero podría volver a jugar en Argentina. Este es el equipo que estaría interesado en el volante colombiano

Juan Fernando Quintero es uno de los futbolistas que suele ser comparado con su amigo y compañero de la Selección Colombia James Rodríguez, como resultado de la calidad de su fútbol y la destreza con la que juegan, teniendo en común que ambos son zurdos.

Quintero actualmente se encuentra sin equipo y han corrido varios rumores acerca de cuál sería el próximo club en el que jugaría y aportaría toda su técnica y capacidad. El pasado 10 de julio el Junior de Barranquilla anunció que Juan Fernando Quintero haría parte de su equipo, luego de ocho partidos Juanfer dejo al equipo causando una gran tristeza entre los seguidores del equipo de curramba.

Luego de recuperarse de una lesión, el futbolista se marchó porque sentía que “no encajaba” en el estilo de juego del ´Bolillo Gómez´, actual director técnico del Junior.

En medio de los rumores se ha especulado que Juanfer iría al fútbol árabe, brasileño e incluso sea especulado sobre su regreso al DIM; sin embargo, este domingo 30 de julio otro rumor se hace latente. Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el Canal de Deportes VarskySports mencionó que el periodista argentino Diego Louzan aseguró que Juan Fernando Quintero está muy cerca de ser refuerzo de Racing.

ATENCIÓN! Informa @Louzandiego que Juan Fernando Quintero 🇨🇴 está muy cerca de ser refuerzo de Racing. pic.twitter.com/B1U6XHw9kd — VarskySports (@VarskySports) July 30, 2023

Hasta el momento no se conoce nada oficial y solo basta esperar para conocer cuál será el nuevo equipo del colombiano.

Juan Fernando Quintero debutó en Junior enfrentando al equipo "de sus amores". Foto: Win Sports. | Foto: Foto: Win Sports.

En medio de una entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, Quintero brindó detalles de su salida del Junior.

V. D.: Hablemos del Junior. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Cuánto duró?

J. Q.: Duré aproximadamente seis meses, jugué ocho partidos. Lamentablemente, casi tengo una fractura, no pude seguir haciendo lo que venía haciendo. En lo personal venía bien, pero el equipo no estaba muy bien y surgió una situación particular en medio de la pretemporada. Todos saben lo que pasó con mi situación, creo que se agrandó un poco más. Pienso que viví una situación muy difícil, porque quería aclarar que la gente de Barranquilla no tiene absolutamente nada que ver con esto. Cuando fui me recibieron con mucho amor, fui por eso, porque vi el cariño de la gente, porque en 11 años que llevo en la Selección he recibido ese cariño incondicional. Yo, como Juan Fernando Quintero, quería jugar en el Junior y lo hablaba con muchos amigos desde muy niño.

Juan Fernando Quintero en su niñez | Foto: Colprensa

V. D.: Cuando se fue le dijeron de todo.

J. Q.: Me tildaron de muchas cosas. Por encima del Junior no está nadie y por el Junior uno tiene que respetar las decisiones. El día en que uno no se siente bien, pues hay que tomarlas. Así me manejo yo, soy una persona muy respetuosa, no me meto en problemas y lo que trato es evitarlos. Pero también tengo un carácter y una forma de ser. Desde muy niño he salido a la calle a trabajar. No le he faltado el respeto a nadie. Simplemente, he sido una persona trabajadora, de una comuna donde las oportunidades son pocas, pero con una mentalidad y un enfoque grandísimo que, hasta el día de hoy, ha sido triunfador.

En su charla con Vicky Dávila, Quintero confesó que desde que tenía 10 años su familia se ha podido mantener gracias al fútbol y a las amistades que ha creado alrededor del deporte. | Foto: semana

V. D.: ¿Pero hubo algún problema? ¿Qué pasó?

J. Q.: Realmente, creo que uno como jugador tiene muchas expectativas de lo que viene en una temporada. En mi caso quería quedarme seis meses más. Se hablaba mucho de que me iba. Todo el mundo sabía o el mismo dueño del equipo lo dijo cuando llegué, en el sentido de que en cualquier momento podía pasar algo. Eso se dejó claro siempre. Fue un pacto de caballeros. Estaba muy contento en ese momento, tenía estabilidad, estaba buscando colegio para mi hija. Ella estudia en calendario B y estaba en Medellín, en junio llegó a la ciudad. Estábamos en planes de instalarnos bien y surgió una situación que expliqué en su momento, no me sentía bien, no me sentía a gusto.

V. D.: ¿Por qué?

J. Q.: No encajaba en un proyecto en el que el profesor Hernán Darío Gómez, el Bolillo, era el que lideraba y más que nada era futbolístico. Personalmente, no tengo nada que hablar con el hombre, no tengo nada que decir. Yo solo sé qué pasó adentro, son códigos, son valores que respeto y que la profesión lo demanda. Bueno, tomé mi decisión. Detrás de eso vino una ola de juzgamiento, de acusaciones, de que yo era problemático, que hacía pataleta, y es normal.