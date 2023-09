Carlos Antonio Vélez fulminó a Alberto Gamero tras la goleada ante Santa Fe: “populista”

“Está mal hacer un gol y meterse atrás y renunciar al ataque, pero como diría el borracho: ‘todo depende’. Ayer en el clásico, Millonarios ganaba y se quedó inicialmente con diez y luego con nueve, ganaba 1 a 0 sin merecerlo. Pero, ¿qué hubiera hecho yo? Voy ganando 1 a 0, pierdo a uno y después pierdo a dos, me meto atrás y lo cuido todo, si me empatan sigo aguantando”, dijo el periodista.

Vélez se mostró realmente extrañado por la actitud de Millonarios: “seguir jugando como lo hizo ayer el equipo albiazul no es inteligente, definitivamente no, es necio, irresponsable, populista y tribunero, de recocha. Se comió cuatro, iba ganando cuando se quedó con nueve, el tema no son los jugadores, el problema es que no asumen la posición de defensa. Ayer desconocí al profe Gamero, una necedad, unas ganas de querer demostrar que siempre atacan”.

Alberto Gamero explicó las razones del planteamiento

En cuanto a los números en materia de clasificación, Gamero se mostró tranquilo por el panorama. “Nosotros estamos conscientes de la posición en la que estamos. Con todo y el segundo tiempo a mí me gustó la valentía del equipo porque no es fácil jugar aquí en Bogotá contra Santa Fe, con nueve hombres, me gustó la valentía del equipo. Esa valentía que los muchachos me mostraron hoy me da ese fresquito de que tenemos equipo para meterle a esos cuadrangulares, estamos a dos puntos el octavo”. Y recalcó que, “este equipo es humilde para aceptar los errores y nosotros sabemos que hoy cometimos errores y vamos a mejorarlos, nosotros estamos seguros de eso”.