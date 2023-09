Selección Colombia tendría ya su primera baja para el duelo ante Chile por eliminatorias

Juan Guillermo Cuadrado le reclama a Anderson Daronco, árbitro del partido Colombia vs. Venezuela. | Foto: Getty Images

“El caso de Juan, llega con tendinitis, después del partido termina un poco fatigado, posterior al partido fue resintiéndose y hoy estamos en condición de esperar la evolución, hasta última hora no sabremos si está o no, hay comunicación con el cuerpo médico del Inter. Esperemos pueda llegar, pero a hoy tenemos esa duda”, dijo.

Sobre posibles cambios en la nómina para el duelo, Perea fue claro y contundente: “Hemos intentado consolidar un grupo y es difícil garantizar que el mismo once repita, depende de muchos aspectos. Hay pequeños detalles que pueden hacernos cambiar un jugador o no. Independientemente sí jugó bien. A veces se piensa que los cambios son por cómo jugo el jugador, y a veces es por características del rival. Grandes cambios no va a haber. Hasta última hora decidiremos detalles”.