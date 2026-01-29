Deportes

Confirman el principal favorito para ser nuevo técnico de Millonarios: “Gusta bastante”

La decisión final está en manos del argentino Ariel Michaloutsos, director deportivo recién llegado al conjunto albiazul.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

29 de enero de 2026, 12:31 p. m.
Millonarios busca técnico tras la salida de Hernán Torres.
Millonarios busca técnico tras la salida de Hernán Torres. Foto: @MillosFCOficial

A través de un comunicado oficial publicado sobre la medianoche, Millonarios anunció la salida de Hernán Torres como consecuencia de su tercera derrota en la presente campaña de la Liga BetPlay 2026-I.

El estratega tolimense ya había recibido un ultimátum por parte de los directivos y se le agotó el tiempo tras perder contra Deportivo Pasto (2-1) en el Estadio Libertad.

"Millonarios FC informa que el profesor Hernán Torres no continuará como director técnico del equipo. Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución", apuntó el comunicado.

Los jugadores de Millonarios que más critican tras la caída en Pasto: “Hasta un cojo le gana”

Cabe aclarar que Torres no renunció, sino que la directiva le comunicó la decisión cuando estaban preparando maletas para volver a Bogotá.

Deportes

Hernán Torres pagó cara la derrota contra Pasto: comunicado oficial de Millonarios

Deportes

Los jugadores de Millonarios que más critican tras la caída en Pasto: “Hasta un cojo le gana”

Deportes

Santa Fe se deja sorprender del Pereira y Pasto amarga el debut de Falcao en Millonarios: Así va la tabla de la Liga

Deportes

Pasto amarga por completo el debut de Radamel Falcao con Millonarios: Un expulsado, golazo y mucha rabia azul

Deportes

Juan Fernando Quintero retumba en Argentina con obra maestra: vea el golazo desde la tribuna y con sonido ambiente

Deportes

Decisión de último minuto con Falcao, Andrés Llinás y Leonardo Castro en Millonarios: Hernán Torres se la jugó

Deportes

La reacción del DT del PSV tras la asistencia de Luis Díaz que lo eliminó de la Champions: “Primerísimo nivel”

Macroeconomía

Este es el ranking de las 10 personas más ricas de Latinoamérica y el tamaño de sus fortunas a inicios de 2026

Deportes

De última hora, Millonarios sorprendería fichándole 10 a Falcao y aterrizaría directo de Europa

La idea del cuerpo técnico era seguir trabajando de cara al partido contra Independiente Medellín por la fecha 4; sin embargo, recibieron la noticia en la noche del miércoles 28 de enero.

YouTube video 11yUXBEB_84 thumbnail

Gustavo Álvarez, el favorito

De regreso en la capital, Millonarios se pondrá en la tarea de concretar las negociaciones con el nuevo director técnico y espera anunciarlo en cuestión de unos días.

Según el periodista Guillermo Arango, las gestiones ya se venían adelantando por parte de Ariel Michaloutsos. El argentino, que llegó hace poco como director deportivo, será el encargado de elegir al mejor candidato y entregarle las llaves del camerino.

Santa Fe se deja sorprender del Pereira y Pasto amarga el debut de Falcao en Millonarios: Así va la tabla de la Liga

En la lista de candidatos hay un gran favorito: el argentino Gustavo Álvarez, que estuvo dirigiendo el año pasado en la U de Chile y viene sonando para llegar a la selección de Perú.

“Yo sé que han ido adelantando algo. Sé que uno de los que más le gusta es Gustavo Álvarez, técnico argentino que fue campeón con Huachipato. Ese es un técnico que gusta bastante a la dirección deportiva de Millonarios”, informó Arango.

El otro nombre es Ariel Holan; no obstante, sería una alternativa en caso de no avanzar con Álvarez. “Hay algo con los empresarios de Holan que en Millonarios no suena tan bien”, agregó.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - OCTOBER 30: Gustavo Álvarez, Head Coach of Universidad de Chile looks on prior to the Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 semi-final second leg match between Lanus and Universidad de Chile at Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez on October 30, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Alejandro Pagni/Getty Images)
Gustavo Álvarez, técnico argentino que pasó por la U de Chile. Foto: Getty Images

¿Quién es Gustavo Álvarez?

Gustavo Álvarez es un técnico argentino de 53 años que empezó en el fútbol como jugador de Arsenal, Temperley y Barracas Central.

Su etapa como entrenador la inició en el año 2016: debutó con Temperley en calidad de interino, luego pasó por Aldosivi y Patronato.

Fuera del fútbol argentino, dirigió a Sport Boys y Atlético Grau de Perú, antes de ser campeón con Huachipato y tener una experiencia en la U de Chile.

Su palmarés cuenta con tres títulos en primera división: ganó la liga chilena en 2023 con Huachipato, en 2024 se coronó campeón de la Copa Chile y en 2025 conquistó la Supercopa de Chile.

En los últimos meses estuvo sonando como posible seleccionador de Perú; sin embargo, parece haber perdido la carrera y busca nuevos horizontes para continuar dirigiendo.

Más de Deportes

Millonarios busca técnico tras la salida de Hernán Torres.

Confirman el principal favorito para ser nuevo técnico de Millonarios: “Gusta bastante”

Hernán Torres, extécnico de Millonarios FC

Hernán Torres pagó cara la derrota contra Pasto: comunicado oficial de Millonarios

Santiago Giordana se lamenta en El Campín.

Los jugadores de Millonarios que más critican tras la caída en Pasto: “Hasta un cojo le gana”

Falcao García y Santa Fe vs. Pereira.

Santa Fe se deja sorprender del Pereira y Pasto amarga el debut de Falcao en Millonarios: Así va la tabla de la Liga

Falcao contra el Pasto.

Pasto amarga por completo el debut de Radamel Falcao con Millonarios: Un expulsado, golazo y mucha rabia azul

Juan Fernando Quintero celebra el gol contra Gimnasia.

Juan Fernando Quintero retumba en Argentina con obra maestra: vea el golazo desde la tribuna y con sonido ambiente

Andrés Llinás y Radamel Falcao se encuentran en la concentración de Millonarios.

Decisión de último minuto con Falcao, Andrés Llinás y Leonardo Castro en Millonarios: Hernán Torres se la jugó

Peter Bosz, DT del PSV. Luis Díaz con el Bayern.

La reacción del DT del PSV tras la asistencia de Luis Díaz que lo eliminó de la Champions: “Primerísimo nivel”

Luis Díaz volvió a ser figura del Bayern Múnich en su duelo ante el PSV.

Posibles rivales para el Bayern Múnich de Luis Díaz en los octavos de la Champions League

El trofeo se exhibe antes del sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA 2023/24 en el Grimaldi Forum de Mónaco, el jueves 31 de agosto de 2013. (Foto AP/Daniel Cole)

Prográmese con los playoffs de la Champions League: Fecha y hora del sorteo de dieciseisavos de final

Noticias Destacadas