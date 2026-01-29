Confirman el principal favorito para ser nuevo técnico de Millonarios: “Gusta bastante”

A través de un comunicado oficial publicado sobre la medianoche, Millonarios anunció la salida de Hernán Torres como consecuencia de su tercera derrota en la presente campaña de la Liga BetPlay 2026-I.

El estratega tolimense ya había recibido un ultimátum por parte de los directivos y se le agotó el tiempo tras perder contra Deportivo Pasto (2-1) en el Estadio Libertad.

"Millonarios FC informa que el profesor Hernán Torres no continuará como director técnico del equipo. Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución", apuntó el comunicado.

Cabe aclarar que Torres no renunció, sino que la directiva le comunicó la decisión cuando estaban preparando maletas para volver a Bogotá.

La idea del cuerpo técnico era seguir trabajando de cara al partido contra Independiente Medellín por la fecha 4; sin embargo, recibieron la noticia en la noche del miércoles 28 de enero.

Gustavo Álvarez, el favorito

De regreso en la capital, Millonarios se pondrá en la tarea de concretar las negociaciones con el nuevo director técnico y espera anunciarlo en cuestión de unos días.

Según el periodista Guillermo Arango, las gestiones ya se venían adelantando por parte de Ariel Michaloutsos. El argentino, que llegó hace poco como director deportivo, será el encargado de elegir al mejor candidato y entregarle las llaves del camerino.

En la lista de candidatos hay un gran favorito: el argentino Gustavo Álvarez, que estuvo dirigiendo el año pasado en la U de Chile y viene sonando para llegar a la selección de Perú.

“Yo sé que han ido adelantando algo. Sé que uno de los que más le gusta es Gustavo Álvarez, técnico argentino que fue campeón con Huachipato. Ese es un técnico que gusta bastante a la dirección deportiva de Millonarios”, informó Arango.

El otro nombre es Ariel Holan; no obstante, sería una alternativa en caso de no avanzar con Álvarez. “Hay algo con los empresarios de Holan que en Millonarios no suena tan bien”, agregó.

Gustavo Álvarez, técnico argentino que pasó por la U de Chile. Foto: Getty Images

¿Quién es Gustavo Álvarez?

Gustavo Álvarez es un técnico argentino de 53 años que empezó en el fútbol como jugador de Arsenal, Temperley y Barracas Central.

Su etapa como entrenador la inició en el año 2016: debutó con Temperley en calidad de interino, luego pasó por Aldosivi y Patronato.

Fuera del fútbol argentino, dirigió a Sport Boys y Atlético Grau de Perú, antes de ser campeón con Huachipato y tener una experiencia en la U de Chile.

Su palmarés cuenta con tres títulos en primera división: ganó la liga chilena en 2023 con Huachipato, en 2024 se coronó campeón de la Copa Chile y en 2025 conquistó la Supercopa de Chile.

En los últimos meses estuvo sonando como posible seleccionador de Perú; sin embargo, parece haber perdido la carrera y busca nuevos horizontes para continuar dirigiendo.