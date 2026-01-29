Deportes

Posible nuevo DT de Millonarios se reunió con su círculo: contaron qué se habló

Uno de los tres en lista ya se puso en contacto con su círculo para analizar ofertas. En los próximos días se espera que se oficialice el reemplazo de Hernán Torres.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

29 de enero de 2026, 5:41 p. m.
Carlos Darwin Quintero, uno de los referentes del plantel de Millonarios en 2026.
Carlos Darwin Quintero, uno de los referentes del plantel de Millonarios en 2026. Foto: @MillosFCoficial

Millonarios atraviesa una fuerte crisis después de haber iniciado el 2026 con tres derrotas en Liga BetPlay 2026-I. Ante Deportivo Pasto fue la más reciente, con resultado de 1-2 en el estadio Departamental Libertad.

Para la dirigencia era inadmisible ver al cuadro bogotano en la última casilla de la tabla de posiciones, tal como hoy está. Justo por eso, es que la medianoche del jueves salió el comunicado oficial que daba por terminado el vínculo con Hernán Torres.

En Millonarios se estaría pensando en reemplazos para Hernán Torres
Hernán Torres dejó en el fondo de la tabla a Millonarios. Foto: @MillosFCoficial

Quien llegó hace poco tiempo terminó su segundo ciclo siendo el peor entrenador para la institución en los últimos 16 años, luego de dejar un saldo de siete victorias, cinco empates y ocho derrotas en 20 partidos dirigidos, para un rendimiento del 43 %.

“Millonarios FC informa que el profesor Hernán Torres no continuará como director técnico del equipo. Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución”, reza la misiva con la que fue despedido Torres.

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al despido de Hernán Torres en Millonarios y a la nueva derrota contra Pasto

Una vez cerrado el capítulo del entrenador nacional, ahora la tarea de los altos mandos embajadores se centra en encontrar el candidato idóneo para reemplazar al DT saliente. Ya parece haber algunas opciones sobre la mesa, las cuales son todas internacionales.

Reunión del DT con su círculo

Según lo revelado por el periodista Mariano Olsen, uno de los tres posibles candidatos ya se habría comunicado con sus colaboradores para hacerles saber que podrían emprender un nuevo reto.

Quien fuese campeón de Copa Sudamericana, así como otros torneos en Argentina, ha sonado desde antes de la salida de Hernán Torres.

“Ariel Holan reunió virtualmente a su cuerpo técnico en las últimas horas para comunicar que existía la opción de dirigir en el exterior, sin aclarar club ni país”, fue lo que reveló y contó Olsen de uno de los apuntados.

Sobre los demás en lista, el comunicador fue preciso en contar lo que sabía hasta la mañana del 29 de enero: “Rafael Dudamel aún no fue contactado”.

Confirman el principal favorito para ser nuevo técnico de Millonarios: “Gusta bastante”

De uno más que aparece en la baraja, solo se comentó que cuenta con buena relación con el actual director deportivo de Millonarios: “Gustavo Álvarez mantiene una buena relación con Ariel Michaloutsos”.

Él es Ariel Holan

Además de haber sido campeón con Independiente de Avellaneda de Copa Sudamericana y una Suruga Bank, también fue ganador de títulos locales en Chile, junto a Universidad Católica (2020), y en Argentina, donde se coronó con Rosario Central el año anterior en la Liga Profesional.

Ariel Holan, técnico argentino con Copa Sudamericana, Suruga y títulos en Chile, México.
Ariel Holan, técnico argentino con Copa Sudamericana, Suruga y títulos en Chile, México. Foto: Getty Images

Además de esas consagraciones, también tuvo pasos por otras escuadras como Defensa y Justicia, Santos, Club León y Barcelona SC. Toda esa experiencia internacional es la que hoy día lo haría un perfil atractivo para Millonarios.

Se espera que en los próximos días haya actualizaciones sobre quién tomará las riendas del club. El apretado calendario de la Liga BetPlay obliga a que se escoja pronto.

Noticias Destacadas