Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al despido de Hernán Torres en Millonarios y a la nueva derrota contra Pasto

Para el comunicador, el problema es más profundo de lo que parece. A los dirigentes les mandó un recado de cara a revertir la situación en lo que resta del 2026.

Redacción Deportes
29 de enero de 2026, 2:24 p. m.
Carlos Antonio Vélez y Hernán Torres, extécnico de Millonarios.
Carlos Antonio Vélez y Hernán Torres, extécnico de Millonarios. Foto: Captura a Win Sports YouTube

Con Falcao García, Andrés Llinás y Leonardo Castro, el nefasto momento de Millonarios tampoco se revirtió. En el estadio Departamental Libertad, de Pasto, el elenco azul cayó por tercera vez consecutiva en la Liga BetPlay 2026-I.

En las dos fechas iniciales ya se le había visto perder con Atlético Bucaramanga y Junior. A falta de algunos juegos programados para este jueves 29 de enero, el club bogotano ve la tabla de posiciones de abajo para arriba.

Sin puntos, con una diferencia negativa de -3 y sin muestras de mejoría en la idea de juego, Millonarios es colero por debajo de Boyacá Chicó, Alianza, Cúcuta, entre otros.

Falcao García volvió a jugar con Millonarios ante Deportivo Pasto
Falcao García volvió a jugar con Millonarios ante Deportivo Pasto. Foto: @quiquerosero / @alfonsorosero

De los denominados ‘grandes’ del país, es el único fuera del top 15 del torneo. Justo ese complejo momento ha llevado a la dirigencia a tomar la decisión que ya se había anticipado se oficializaría en caso de que la situación no cambiase.

Quien pagó más caro la nueva caída fue el entrenador Hernán Torres, del cual se supo su despido sobre la medianoche del jueves. A través de un breve comunicado oficial, la institución le dio la despedida.

“Millonarios FC informa que el profesor Hernán Torres no continuará como director técnico del equipo. Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución”, reza la misiva.

El segundo ciclo de Hernán Torres al frente de Millonarios terminó con los siguientes números: 7 victorias, 5 empates y 8 derrotas en 20 partidos dirigidos para un rendimiento del 43%.

Los jugadores de Millonarios que más critican tras la caída en Pasto: “Hasta un cojo le gana”

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez

Como es apenas normal, las reacciones a esa destitución del cargo de Torres no se hicieron esperar. Uno que habló al respecto en las horas posteriores fue Carlos Antonio Vélez, a través de su programa radial matutino.

“Millonarios tendría que ser una institución muy berraca, pero no, y se asemeja a esas bobachas que uno a veces se encuentra, que no tienen nada”, fue la primera crítica lanzada del comunicador hacia la institución azul.

Para Vélez, el foco de los esfuerzos en la dirigencia embajadora está mal centralizado: “Es un equipo muy mal diseñado que piensa en todo, menos en los títulos”.

“Piensan en mercadeo, en abonos, en lo administrativo, gerencial, lo importante que es la marca, pero ¿y la cancha?“, cuestionó por no ver resultados desde hace un buen tiempo en lo deportivo.

Adicional a esto, Carlos Antonio hizo una comparación que, aunque odiosa, es la verdad del último tiempo en el FPC: “Mientras venden publicidad, Santa Fe y Nacional, sus rivales directos, ganan los títulos”.

Santa Fe se deja sorprender del Pereira y Pasto amarga el debut de Falcao en Millonarios: Así va la tabla de la Liga

Y, por último, lamentó que los sacrificados de una mala planificación dirigencial sean los entrenadores que han llevado: “Siguen sacrificando fusibles: David González y Hernán Torres”.

Se espera que en los próximos días se conozca quién va a ser el reemplazante de Torres. Se apunta a varios nombres del exterior, entre los que están el venezolano Rafael Dudamel y los argentinos Gustavo Álvarez y Ariel Holan.

