Millonarios anunció mala noticia: figura “sufrió un esguince” en su rodilla derecha

Millonarios F. C. de Bogotá anunció una mala noticia sobre una de sus grandes figuras. Bruno Sávio, quien llegó al equipo en este mercado de fichajes, se lesionó.

“Millonarios FC informa que, el jugador Bruno Sávio sufrió un esguince grado uno del ligamento colateral medial de su rodilla derecha, tras golpe con un jugador contrario en el pasado juego vs. Unión Magdalena”, comunicó la escuadra azul de la capital del país.

“El jugador ya trabaja en su recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución. ¡A Bruno le deseamos pronta recuperación!“, terminó.

Se espera que el jugador, con pasado en Bolívar de Bolivia, se recupere lo más pronto posible, esto porque Millonarios pasa por un mal momento y necesita del apoyo en cancha de todas sus figuras.

Siguiendo con temas del conjunto en el que militó hace poco tiempo el experimentado centro delantero Radamel Falcao García, David González, no es más el DT del plantel.

“Millonarios FC agradece al profesor David González, a su AT, Alexander Becerra y su PF, Nicolas Ramírez, por el trabajo realizado durante estos meses y por haber hecho parte de la historia azul. Durante su paso por el equipo, David lideró un proceso en el que Millonarios disputó la clasificación a la final de la Liga 2025-I, dejando siempre entrega, compromiso y profesionalismo en cada jornada”, escribió el ‘embajador’.

David González salió de Millonarios. | Foto: Captura Dimayor

En reemplazo de González, con pasado en Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín, arribó Hernán Torres. Será una nueva etapa del entrenador en Millonarios.

“Millonarios FC da la bienvenida a Hernán Torres Oliveros como nuevo Director Técnico del equipo profesional masculino, firmando contrato por un año. Su cuerpo técnico se conforma además por el AT Luis Asprilla y Jhon Durango como PF. Torres regresa al lugar donde ya dejó huella en 2012, año en el que condujo al equipo a la conquista de la Liga 2012-II”, informó el azul.

Hernán Torres vuelve al banquillo Azul 💙⚽



¡Exitos durante esta nueva etapa en el Embajador! 🙌✨ pic.twitter.com/Qvcstnd7Pq — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 22, 2025

“Cuenta con trayectoria en el fútbol colombiano, donde ha dirigido a Deportes Tolima, Águilas Doradas, Independiente Medellín, América y Atlético Bucaramanga. Además, suma experiencia internacional en clubes como Alajuelense (Costa Rica), Melgar (Perú) y Emelec (Ecuador)”, terminó, entren otras cosas más.