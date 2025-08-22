No hubo más espera para la hinchada de Millonarios. Dos días después de que fuera destituido el anterior entrenador, ahora han presentado a Hernán Torres.

A través de un comunicado oficial alojado en su portal web, el conjunto azul le dio la bienvenida a quien los llevara a ser campeones en 2012.

Comunicado oficial:

Millonarios FC da la bienvenida a Hernán Torres Oliveros como nuevo Director Técnico del equipo profesional masculino, firmando contrato por un año.

Torres regresa al lugar donde ya dejó huella en 2012, año en el que condujo al equipo a la conquista de la Liga 2012-II.

Cuenta con trayectoria en el fútbol colombiano donde ha dirigido a Deportes Tolima, Águilas Doradas, Independiente Medellín, América y Atlético Bucaramanga. Además, suma experiencia internacional en clubes como Alajuelense (Costa Rica), Melgar (Perú) y Emelec (Ecuador).

Además del título con Millonarios, su carrera lo ha llevado a alcanzar otros logros importantes, fue campeón con América en el Torneo de Ascenso 2016, levantó el Torneo Clausura 2018 con Melgar (Perú) y con Deportes Tolima conquistó la Liga 2021-I y la Superliga 2022.

Hoy, su camino y el de Millonarios se cruzan de nuevo, con la ilusión intacta y el compromiso de seguir escribiendo capítulos de gloria en nuestra historia.

Así fue su primer paso en Millonarios

Varios nombres pudieron sonar como opción para reemplazar a David González en el banquillo del conjunto bogotano.

No obstante, todo apunta a que los azules apostaron por un estratega que ya les dio una estrella en 2012.

Torres fue el encargado de poner fin a la sequía de más de dos décadas sin títulos locales, en aquella recordada final ante Independiente Medellín, que se definió por penales.

En su primera etapa, Hernán dirigió dos temporadas, acumulando más de 100 partidos, con un balance de 48 victorias, 29 empates y 33 derrotas, lo que le dejó un rendimiento del 52%.

Hernán Torres en su primer paso por Millonarios | Foto: LatinContent via Getty Images

Después de esta confirmación, lo que sí aparece como una incógnita grande es si su estreno se daría en el siguiente partido de los embajadores ante Junior de Barranquilla.

Dicho partido de vital importancia ante los rojiblancos está programado por Dimayor para este 23 de agosto, desde 8:30 p.m.

Bastará que pasen las horas para saber cuáles son los movimientos de un Millonarios que marcha colero de la tabla de posiciones con un punto de 18 posibles.

Primeras palabras de Torres

En una entrevista breve que tuvo el entrenador con los medios oficiales del club se mostró complacido por su vuelta: “Muy complacido de volver a Millonarios. Doy gracias a Dios a la vida y el fútbol”.