Suscribirse

Deportes

Oficializan en Millonarios al nuevo técnico; anuncio de Hernán Torres era inminente: “Bienvenido”

Con 64 años, el estratega tiene el reto de sacar del último lugar de la tabla de posiciones al conjunto azul en Liga BetPlay.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

22 de agosto de 2025, 7:29 p. m.
Enrique Camacho (der.), presidente de Millonarios, presenta a Hernán Torres como nuevo entrenador del equipo profesional.
Enrique Camacho (der.), presidente de Millonarios, presenta a Hernán Torres como nuevo entrenador del equipo profesional. | Foto: Millonarios FC

No hubo más espera para la hinchada de Millonarios. Dos días después de que fuera destituido el anterior entrenador, ahora han presentado a Hernán Torres.

A través de un comunicado oficial alojado en su portal web, el conjunto azul le dio la bienvenida a quien los llevara a ser campeones en 2012.

Comunicado oficial:

Millonarios FC da la bienvenida a Hernán Torres Oliveros como nuevo Director Técnico del equipo profesional masculino, firmando contrato por un año.

Torres regresa al lugar donde ya dejó huella en 2012, año en el que condujo al equipo a la conquista de la Liga 2012-II.

Contexto: Hincha increpó a este jugador de Millonarios en El Campín: muestran lo que no se vio en TV

Cuenta con trayectoria en el fútbol colombiano donde ha dirigido a Deportes Tolima, Águilas Doradas, Independiente Medellín, América y Atlético Bucaramanga. Además, suma experiencia internacional en clubes como Alajuelense (Costa Rica), Melgar (Perú) y Emelec (Ecuador).

Además del título con Millonarios, su carrera lo ha llevado a alcanzar otros logros importantes, fue campeón con América en el Torneo de Ascenso 2016, levantó el Torneo Clausura 2018 con Melgar (Perú) y con Deportes Tolima conquistó la Liga 2021-I y la Superliga 2022.

Hoy, su camino y el de Millonarios se cruzan de nuevo, con la ilusión intacta y el compromiso de seguir escribiendo capítulos de gloria en nuestra historia.

Así fue su primer paso en Millonarios

Varios nombres pudieron sonar como opción para reemplazar a David González en el banquillo del conjunto bogotano.

No obstante, todo apunta a que los azules apostaron por un estratega que ya les dio una estrella en 2012.

Torres fue el encargado de poner fin a la sequía de más de dos décadas sin títulos locales, en aquella recordada final ante Independiente Medellín, que se definió por penales.

En su primera etapa, Hernán dirigió dos temporadas, acumulando más de 100 partidos, con un balance de 48 victorias, 29 empates y 33 derrotas, lo que le dejó un rendimiento del 52%.

Hernán Torres en su primer paso por Millonarios
Hernán Torres en su primer paso por Millonarios | Foto: LatinContent via Getty Images

Después de esta confirmación, lo que sí aparece como una incógnita grande es si su estreno se daría en el siguiente partido de los embajadores ante Junior de Barranquilla.

Dicho partido de vital importancia ante los rojiblancos está programado por Dimayor para este 23 de agosto, desde 8:30 p.m.

Bastará que pasen las horas para saber cuáles son los movimientos de un Millonarios que marcha colero de la tabla de posiciones con un punto de 18 posibles.

Contexto: Protesta de hinchas de Millonarios llegó hasta Europa: prensa española reaccionó así

Primeras palabras de Torres

En una entrevista breve que tuvo el entrenador con los medios oficiales del club se mostró complacido por su vuelta: “Muy complacido de volver a Millonarios. Doy gracias a Dios a la vida y el fútbol”.

“Trabajaremos, no ahorraremos ningún esfuerzo porque las cosas salgan bien en busca de lo que todos esperamos: triunfos y éxitos”, agregó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿No van más? Luisa Fernanda W habló por rumores de ruptura con Pipe Bueno; dijo que el tiempo “todo lo cambia y trae verdades”

2. Concierto de Molotov en Bogotá: qué se puede ingresar, horarios y recomendaciones

3. Magistral debut de Luis Díaz en Bundesliga: Bayern Múnich gozó con gol y asistencia suya

4. Manipulación, cenizas falsas y abuso de cadáveres: el aberrante caso de una funeraria en Colorado que tendrá fallo judicial

5. “América Latina no quiere estar en guerra”: Gustavo Petro en cumbre de mandatarios para la defensa del Amazonas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Millonarios F. C.Hernán TorresLiga BetplayEnrique Camacho Gustavo Serpa Preciado Técnicos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.