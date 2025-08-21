Suscribirse

Hincha increpó a este jugador de Millonarios en El Campín: muestran lo que no se vio en TV

Había dudas sobre qué pasó con el hincha que se metió a la cancha en el Millonarios vs. Unión Magdalena. Un video en redes sociales aclaró todo.

Redacción Deportes
21 de agosto de 2025, 11:38 p. m.
Revelan video del hincha que invadió la cancha en el Millonarios vs. Unión Magdalena.
Revelan video del hincha que invadió la cancha en el Millonarios vs. Unión Magdalena. | Foto: Grande: Colprensa - Cristian Bayona / Pequeña: Instagram - @vincihoyos

Siguen apareciendo videos sobre lo que ocurrió en El Campín en la noche del pasado miércoles 20 de agosto. Millonarios recibió a Unión Magdalena, tras juego aplazado por la fecha 1 de la Liga BetPlay, y el ciclón ganó de visitante por 2-1.

Dicho marcador alargó la crisis deportiva del elenco capitalino, que se estanca en la última casilla de la tabla (20) con apenas un punto, luego de cinco derrotas y un empate. La situación llevó a que David González dejara de ser el técnico de Millonarios, y que los hinchas del cuadro capitalino hicieran una llamativa protesta: lanzaron zapatos, desde la tribuna, a la cancha.

Pero eso no fue todo. El central del compromiso, Jhon Ospina, detuvo el partido ante la protesta de los hinchas de Millonarios. Luego de unos minutos con la pelota sin movimiento, reanudó las acciones y se vio cómo un hincha del elenco embajador invadió la cancha para increpar a los futbolistas.

Millonarios vs. Unión Magdalena
Protesta de los hinchas de Millonarios en el juego ante Unión Magdalena. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

La situación fue confusa, pues como es costumbre, la transmisión oficial del evento no mostró al aficionado en la grama de El Campín. Cuando los entes de seguridad lo sacaron, las cámaras volvieron a enfocar el terreno de juego con claridad.

Apareció el video del hincha que increpó a un jugador de Millonarios en El Campín

Las dudas llegaron a su fin gracias a las redes sociales. El usuario David Hoyos en Instagram (@vincihoyos) posteó el video donde se ve con claridad al aficionado embajador en la grama del coloso de la 57. Y no solo eso, se aprecia a cuál jugador increpó.

Se observa al hincha señalando al jugador de Millonarios, Beckham Castro. Al lado de este futbolista estaba su compañero, Dewar Victoria. Ambos se quedaron mirando al aficionado, no se le acercaron, y el personal de seguridad terminó evacuando al señalado.

Millonarios se hunde en crisis

La salida de David González pone a Hernán Torres como el principal candidato para reemplazarlo en la raya técnica. Rumores de la prensa colocan al tolimense, campeón con el embajador en 2012-ll, a tan solo horas de ser oficializado en la capital de la República.

Bogotá. Agosto 20 de 2025. Millonarios FC enfrenta a Unión Magdalena, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 1, en el Estadio Nemecio Camacho El Campin. (Colprensa - Cristian Bayona).
David González fue destituido como técnico de Millonarios. | Foto: Cristian Bayona

Sea Torres o cualquier otro nombre, lo cierto es que el reto para quien tome las riendas es bastante grande. González alcanzó a llegar con vida para el último partido del cuadrangular, en el primer semestre, pero Santa Fe los eliminó. Ahora, el gran reto es ser campeón de la estrella 17 en diciembre.

Desde la casilla 20 y con un punto, Millonarios mira al octavo (Pereira) con 11 unidades. El elenco azul aún tiene un partido pendiente por jugar, contra Pasto, para quedar al día con los rivales. ¿Revirará el equipo con el nuevo aire? Se vienen semanas clave.

Millonarios F. C. Liga Betplay

