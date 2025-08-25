Filtran decisión final de Millonarios con el futuro de Leo Castro: en Argentina lo quieren

Millonarios F. C. habría tomado una decisión final con el futuro del reconocido centro delantero, Leonardo Castro.

La postura con el exjugador del Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Pereira es la de renovarle el contrato. Sin lugar a dudas, Castro es una de las grandes figuras del conjunto ‘embajador’.

Millonarios estaría muy confiado de terminar extendiéndole el contrato a Leonardo Castro. Esto sería una gran noticia para muchos hinchas azules.

La prioridad del atacante de 33 años, nacido en El Tambo, sería seguir vistiendo los colores de Millonarios, aunque habría equipos de México y de Argentina que quisieran contar con los servicios del futbolista.

Leonardo Castro en Millonarios. | Foto: Colprensa - Catalina Olaya

“Esta semana #Millonarios le hará formalmente la oferta de renovación a Leonardo Castro (33). El equipo está muy confiado en que se conseguirá su firma. Hay equipos de Argentina y México que quieren al delantero, pero su prioridad es seguir en el ‘embajador’”, contó Felipe Sierra, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X.

Los próximos días serán más que claves para conocer qué va a suceder con el futuro de un centro delantero de la talla de Leo Castro. Son momentos claves para Millonarios F. C.

Si las cosas se terminan dando de la mejor manera posible, la escuadra de la capital del país podría hacer oficial la renovación de contrato del artillero, que estaría cerca de volver a las canchas.

Entre otras cosas sobre Millonarios, que venció en la octava jornada 3 goles a 0 al Junior de Barranquilla y que sigue en la parte baja de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, David González fue reemplazado en la dirección técnica por Hernán Torres.

“Millonarios FC agradece al profesor David González, a su AT, Alexander Becerra y su PF, Nicolás Ramírez, por el trabajo realizado durante estos meses y por haber hecho parte de la historia azul”, indico el club en la despedida de su anterior entrenador.

“Durante su paso por el equipo, David lideró un proceso en el que Millonarios disputó la clasificación a la final de la Liga 2025-I, dejando siempre entrega, compromiso y profesionalismo en cada jornada. De parte de Millonarios FC, gracias por la dedicación. Le deseamos los mejores éxitos en su carrera profesional”, sentenció.